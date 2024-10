Elecciones en Estados Unidos: ¿Qué es un estado ‘bisagra’ y por qué son importantes?

Los estados bisagra, también conocidos como pendulares, son lugares clave de disputa electoral dado que su población no mantiene una tendencia de lado demócrata o republicano. ( Foto: Caracol Radio / Getty )

Para entender el desarrollo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es clave entender el rol de los estados bisagra, también conocidos como ‘pendulares’ o swing states en inglés, que tienden a ser los territorios que inclinan la balanza al ganador de las elecciones presidenciales en el país.

¿Qué es un estado bisagra?

Un estado pendular o bisagra es un estado en el que no existe una tendencia fija o clara de los votantes hacia ninguno de los partidos que buscan la presidencia. Dado que no son regiones en las que se pueda proyectar con seguridad que respaldará a uno u otro candidato, no es un estado azul (demócrata) o rojo (republicano) sino púrpura (mezcla de ambos partidos) o también es conocido como estado en disputa.

Dada esta naturaleza de no tener una tendencia clara, estos territorios son históricamente disputados por los candidatos presidenciales considerando que no son estados con tradición clara de apoyo ni al partido demócrata ni al partido republicano.

¿Por qué son importantes?

Teniendo en cuenta que los candidatos tienen claro que hay un número de estados que probablemente le dé su apoyo, las campañas se tienden a concentrar en los estados bisagra para aumentar las probabilidades de triunfo. Regularmente, el ganar la mayoría de respaldos en los estados pendulares suele ser una situación decisiva para ganar las elecciones a nivel nacional, por ello los estados con tendencia menos predecible son los que reciben mayor atención política.

¿Cuáles son los estados bisagra?

Estados Unidos cuenta con 50 estados de los cuales la mayoría son ‘estados seguros’ por su tendencia histórica hacia un partido, en contraste, los ‘estados bisagra’ tienden a cambiar ligeramente cada elección pero regularmente son:

Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Míchigan, Nevada, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Virginia y Wisconsin.

Entre estos estados se destaca el caso de Florida, dado que cuenta con 29 votos electorales, lo que supone el 10,7% de la mayoría necesaria para ganar las elecciones y, según el histórico electoral, en el 76,6% de los casos, el candidato ganador en Florida ha sido electo como presidente.

Los estados pendulares en la elección del 2024

Para la jornada electoral en la que compite Kamala Harris y Donald Trump, los estados pendulares identificados son siete:

Pensilvania: Uno de los estados más codiciados por sus 19 votos electorales. Trump ganó en este estado en 2016 y, en contraste, en 2020 Biden ganó en Pensilvania.

Uno de los estados más codiciados por sus 19 votos electorales. Trump ganó en este estado en 2016 y, en contraste, en 2020 Biden ganó en Pensilvania. Michigan: Tiene 15 votos electorales y, al igual que Pensilvania, en 2016 ganó Trump y en 2020 fue ‘reconquistado’ por Biden.

Tiene 15 votos electorales y, al igual que Pensilvania, en 2016 ganó Trump y en 2020 fue ‘reconquistado’ por Biden. Wisconsin: Tiene 10 votos electorales y vivió una situación electoral similar a la de Pensilvania y Michigan.

Tiene 10 votos electorales y vivió una situación electoral similar a la de Pensilvania y Michigan. Georgia: Tiene 16 votos electorales. Ha tenido la misma trayectoria de Pensilvania, Michigan y Wisconsin en 2016 y 2020.

Tiene 16 votos electorales. Ha tenido la misma trayectoria de Pensilvania, Michigan y Wisconsin en 2016 y 2020. Carolina del Norte: Tiene 16 votos electorales. En 2008 ganó Barack Obama y su gobernador es demócrata pero desde 2012 ha votado por candidatos republicanos.

Tiene 16 votos electorales. En 2008 ganó Barack Obama y su gobernador es demócrata pero desde 2012 ha votado por candidatos republicanos. Arizona: Tiene 11 votos electorales. Vivió la misma situación de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia en 2016 y 2020.

Tiene 11 votos electorales. Vivió la misma situación de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia en 2016 y 2020. Nevada: Tiene 6 votos electorales. Desde 2004 no ha votado por un candidato republicano.

¿Cuáles son los estados no pendulares?

Al igual que los estados bisagra, los estados con tendencia fija también reciben múltiples nombres como ‘no pendulares’ o ‘estados seguros’ y son espacios en los que el candidato ganador es bastante predecible.

Por ejemplo, California (con 55 votos electorales) y Nueva York (con 29 votos electorales) siempre votan por un demócrata mientras que Texas (con 38 votos electorales) siempre vota por un candidato republicano.