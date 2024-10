Sec. de Movilidad de Manizales desmiente supuesta rodada de motociclistas el 31 de octubre

Manizales

Las autoridades en la ciudad de Manizales afirman que una supuesta rodada de motociclistas es falsa, puesto que no hay permisos emitidos por la Secretaría de Movilidad para esta u otra actividad similar, sin embargo, habrá controles en toda la ciudad para impedir que haya perturbación en el flujo vehicular.

“Reprochamos eso porque no hemos dado ninguna autorización. Ese tipo de rodadas suelen estar acompañadas de maniobras peligrosas que no respetan las normas de tránsito y no utilizan elementos de protección, por ese motivo, haremos controles en puntos estratégicos de la ciudad, pero bajo ninguna circunstancia tendremos rodadas porque no están autorizados, es por ello, que pedimos a la ciudadanía hacer caso omiso a esas cadenas de WhatsApp que incitan a esas actividades”, enfatiza Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales.

El Secretario de Movilidad pide a los motociclistas y ciudadanía en general a eludir esa clase de mensajes de falsas convocatorias.

Por otra parte, el Secretario de Movilidad se refiere a la Semana de la movilidad que comenzó ayer y sobre el Día sin carro y sin moto voluntario, el cual esperan que disminuyan los índices de contaminación. “Celebraremos el día del servicio público colectivo, mañana trabajaremos con los ciclistas, el jueves será el día del peatón y el viernes finalizaremos con los motociclistas”.

Álvarez agrega que para el Día sin carro y sin moto voluntario buscan que las personas dejen sus vehículos en casa y utilicen el transporte público o medios de transporte alternativo con el objetivo de disminuir la emisión de gases contaminantes y favorecer el flujo vehicular.

