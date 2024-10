Sigue el paro de los mineros de Marmato, aún no se firma un acuerdo

Manizales

Son 18 las exigencias de los mineros del municipio de Marmato que están intentando negociar tanto con el Gobierno Nacional como con la Minera Aris Mining, la cual aparece en la mayoría de los puntos que presentan en su pliego de peticiones para levantar el paro y los bloqueos en la vía nacional que comunica a Caldas con Antioquia y que completa seis días.

En medio de las negociaciones las cuales iniciaron con la frustración de la no presencia del Ministro de Minas, lograron esbozar unos acuerdos con el Presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo que presentó tres puntos para los mineros.

“Aris Mining nos va a entregar 84 títulos mineros que tienen en el Cerro del Burro y la agencia a partir de eso vamos a recibir las áreas y las vamos a orientar a la formalización de los pequeños mineros de Marmato, eso nos abre una posibilidad, ya viene el trabajo jurídico y aquí quedó el compromiso, son para los mineros tradicionales.

Destacan que los mineros de Marmato ya están caracterizados y eso va a favorecer la implementación de los procesos de legalización de la actividad minera, “hoy por hoy los mineros son informales, sacan su oro y se los decomisan, no pueden comprar explosivos, estamos implementando un certificado para que todos los mineros que arranquen el camino de la formalización con un código QR que les va a permitir validar su proceso de formalización, tiene una vigencia de seis meses, esta vez vamos a hacer las cosas en serio, vamos hasta el final”, insistió el Presidente de la Agencia Nacional Minera.

Aunque quedaron satisfechas gran parte de las peticiones que realizaron, no firmaron el acuerdo para levantar el paro, debido a que desde el Gobierno Nacional insisten en que no pueden negociar teniendo bloqueos en la vías, pese a esto, el sábado continuarán con la discusión de los puntos donde los mineros exigen formalización, no judicialización y soluciones por parte de una multinacional minera que hay en la zona, así lo indicó Jhon Fredy Muñoz, líder minero.

“Esto es lo que hemos venido solicitando durante mucho tiempo, un proceso de formalización que le permita al minero trabajar la minería tradicional, ahora lo vamos a poder hacer con la posibilidad que abre la multinacional minera con la cesión de los títulos”, indicó el líder.

Destaca que para el levantamiento de los bloqueos se exigen garantías para que se cumplan esos compromisos, a través de un acta con un proceso de formalización de legalización que se levante de esa mesa y se brinden garantías para que la promesa se vuelva una realidad para el minero tradicional marmateño.

Aunque las discusiones en el sitio no se hicieron esperar entre las partes, los mineros siempre garantizaron y mostraron su deseo de negociar, sin embargo, insisten en que son muchos los años que han esperado para tener respuestas en un municipio minero de tradición donde la explotación del oro se realiza de forma tradicional por muchas familias que han vivido en esa zona por muchos años.

Desde la multinacional minera Aris Mining, el presidente país de la compañía, Alejandro Jiménez, se comprometió con la entrega de los 84 títulos mineros que podrían servir para la formalización de los mineros e insistió en que si los mineros quieren pueden trabajar bajo diferentes tipos de figuras asociativas para garantizar el trabajo con miras de formalización por lo que habló de la formalización de tres minas como lo es Echandía y Cienpesos en Marmarto.

“Trabajamos con la Agencia Nacional Minera sobre la posibilidad de entregar unos títulos de propiedad nuestra con miras de la formalización de los pequeños mineros y tradicionales del área, al tener una ruta social y regulatoria, le presentamos a la ANM la idea, en agosto radicamos una carta con la disposición de 84 títulos”.

El vocero de esta empresa destacó que están dispuestos a trabajar juntos y trabajar en la construcción de confianza con los mineros y también habló de las alternativa de realizar obras por impuestos en el municipio, para promover la inversión social.

Hoy (sábado 26 de octubre) a partir de las 8 de la mañana se retoman las mesas de negociaciones, sin embargo, la vía manizales Medellín sigue cerrada con pasos habilitados cada 7 horas durante una hora, pese a esto ayer no se dió paso en más de 10 horas y el represamiento de vehículos de carga sobre la vía ocupaba más de 40 kilómetros en el corredor vial de la Concesión Pacífico Tres que cumple 6 días cerrada con pasos programados.

