Procuraduría pide suspender contrato por 20 mil millones de pesos en Ministerio de Salud

JUSTICIA

La Procuraduría emitió una advertencia al Ministerio de Salud sobre posibles irregularidades en la licitación del contrato para el servicio de desarrollo y mantenimiento de soluciones de software por más de 20 mil millones de pesos.

El ente de control, a través del procurador delegado, Marcio Melgosa, identificó que la publicación de una adenda el mismo día de cierre del proceso podría vulnerar el principio de economía y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, al no dar tiempo suficiente a los oferentes para ajustar sus propuestas conforme a los cambios.

Además, según la Procuraduría, hay algunas exigencias sobre certificaciones que no pide la ley y que podría limitar la libre concurrencia y objetividad en la selección de los proponentes.

“Asimismo, el Ministerio de Salud habría incluido en el proceso la exigencia de la certificación de calidad CMMI como criterio de calificación, en posible contravención de la ley 1150 de 2007, la cual prohíbe exigir tales certificaciones como requisito habilitante en licitaciones”, explicó el Ministerio Público.

El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Salud considerar la suspensión temporal del proceso hasta realizar un análisis detallado de las advertencias y publicar este oficio en la plataforma SECOP II.

Por último, el abogado Germán Calderón España denunció de forma penal esa licitación por la presunta violación a los principios constitucionales y legales rectores de la función pública y de la contratación estatal en Colombia.

“En el Ministerio de Salud quieren sacar al proponente SofManagement S.A., del Concurso de Méritos Abierto No. MSPS-CMA-008-2024 por un documento que no activa causal alguna de rechazo porque no contiene enmendaduras graves o alteraciones e irregularidades que no permitan determinar los aspectos sustanciales de la propuesta o su calificación, pues, a contrario sensu, el proponente probó con idoneidad”, explicó el abogado constitucionalista.