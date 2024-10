Procuradora Cabello aseguró que no hay rastros de compra del software Pegasus

La procuradora General, Margarita Cabello confirmó que luego de un mes y medio de investigaciones, a la fecha no hay rastros de la compra del software espía Pegasus.

Según Cabello, el Ministerio Público no han encontrado documentos en el que se evidencie que el entonces presidente Iván Duque diera la orden para la compra de este sistema espía.

“Seguimos con la investigación, pero evidentemente tengo que reiterarlo. No hay rastros de la compra oficial del programa. No hemos encontrado rastros de que el presidente haya dado orden para la compra de ese programa, no hay evidencia del uso de gastos reservados o incautación de dineros para la compra de ese programa”, dijo la procuradora general, Margarita Cabello.

De acuerdo con Cabello, la semana pasada la Procuraduría visitó las instalaciones de la Aeronáutica Civil y la dirección de Antinarcóticos.

Asimismo estuvieron con directivos de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), que aseguraron al ente de control que no hay constancias de ningún uso de recursos para esta compra.

“La fiscal sigue la misma línea, que no hay rastros oficiales de órdenes de compra por parte del gobierno. Se hicieron inspecciones disciplinarias y la DIPOL informó a la procuraduría que no tiene muestras o pruebas de compra de Pegasus. Ha informado también que todas sus comprar se publican en SECOP II y aún no hay rastros certeros de la investigación”, dijo Cabello.

Por este caso Pegasus, el Ministerio Público tiene esas investigaciones. La primera por la presunta chuzada de magistrados de la Corte Constitucional y la segunda por la denuncia pública del presidente, Gustavo Petro.