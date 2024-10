¿Qué impacto tienen las últimas revelaciones del caso Pegasus?

En Hora20 el análisis a los últimos hechos relacionados con las investigaciones realizadas por la Fiscalía en la presunta compra del software Pegasus por parte del gobierno anterior. El debate sobre las implicaciones jurídicas y políticas de esas investigaciones y el efecto a lo que podría estar más allá del humo y del mito.

Lo que dicen los panelistas

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor Universitario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, planteó que el punto es si se trataba de chuzar indebidamente conversaciones o si existe una relación entre Pegasus y estallido social, “si es un gasto de semejante cantidad y no se utilizó, fue un despilfarro, pero el debate jurídico es muy relevante y hay una compra significativa de algo que debe tener estudios previos y razón de ser”. Resaltó que el uso de recursos que vienen del narcotráfico puede utilizarse bajo un proceso de extinción de dominio, “no es que en una carretera se financie con plata del narcotráfico, hay que cumplir con ese trámite de extinción de dominio”, dijo sobre el eventual uso de recursos del narcotráfico para el pago del Pegasus.

Fue enfático en resaltar que no toda interceptación es ilegal, “hay una aparato de inteligencia y contrainteligencia que permite aclarar que se adquirió un software, es ahí donde no se entiende la poca claridad en uso de dinero, compras en efectivo, los estudios, las entidades”.

Daniel Briceño, abogado y concejal de Bogotá, señaló que Pegasus es un tema muy relevante y toca mirar punto por punto lo probado y lo que no está probado. Sobre interceptaciones en el estallido social, planteó que hay que entender que cuando se dan las transacciones, ya había pasado el estallido, “y tampoco hay prueba de que ningún miembro del gobierno Duque se haya reunido con NSO Group”. Comentó que es importante diferenciar que una cosa es la Dirección Nacional de Inteligencia y otra cosa la Dipol, que es donde se concentra el debate sobre Pegasus, “a veces se combinan, pero tienen competencias, jefes y reglas diferentes. Esto se trata también del hoyo negro y nivel de confidencialidad en temas de inteligencia”.

Por último, dijo que una cosa es el carácter confidencial y otra que no quede rastro de los movimientos, “la confidencialidad permite que no todo el mundo tenga acceso a cierta información, pero ese factor se convirtió en no dejar rastro; dos aviones se cargaron con dinero, pero se consignaron allá”.

Edison Bolaños, periodista, cofundador y director de la revista Raya, resaltó que hasta el momento hay varias certezas, recordó que el medio israelí Haaretz empieza a hacer revelaciones en marzo del 2024 y cuentan que son USD$13 millones que se consignan al banco más importante de Israel, “posterior a la revelación, entrevistamos al periodista israelí y cuenta que el banco respondió que el dinero se depositó por parte de una entidad del Estado colombiano que desconoce y que fue en efectivo; en ese momento se trataba de establecer si era un dinero oscuro”.

También contó que desde la revista Raya se ha venido encontrando la información sobre quiénes llegaron en los aviones, pues contó que se sostuvieron encuentros con oficiales colombianos. De otro lado, recordó que en la transmisión de mando no hubo empalme en estos temas, “el exministro Palacios intentó en el Congreso vetar cierta información para que este gobierno no conociera información en temas de seguridad nacional”. Otro elemento que consideró central es que desde la DNI no aparece reportado el dinero a la DIAN, “que es una dirección que debe reportarse dinero en efectivo. La empresa NSO Group debió reportar el dinero ante la DIAN, por eso Petro dice que es lavado activos, porque el dinero se debió reportar ante DIAN”.

Para Natalia Rivera, asesora política y directora de Incubadora Ideas Sociales de Al Centro, Pegasus per se no es ilegal y funciona en 45 países, sin embargo, considera que la ilegalidad sí está en la transacción y en por qué se niega el pago a la empresa israelí. Recodó que en el Congreso se hizo un debate de control político al DNI donde se pregunta sobre este software y se dice que no se sabe nada sobre ese tema “¿Cuándo se enteró el presidente Petro sobre lo de Pegasus? Él tenía esa información mucho antes del 4 de septiembre”. También destacó que el presidente Petro muestra esto con preocupación, “pero veo un rifirrafe entre el gobierno Petro y Duque en un tema en el que ambos tienen responsabilidad”.

Por último, dijo que preocupa que el país no cuente con un mecanismo de supervisión al empleo de tecnologías en inteligencia, “ese escenario nos tiene con más dudas. Está la Dipol y la DNI, pero cuál es el mecanismo de supervisión de estos esquemas de espionaje; los mecanismos no existen, entonces no hay a quien preguntarle, no hay un funcionario responsable, el software existe, funcionaría, pero hay un hueco negro en el que no sabemos qué pasó”.