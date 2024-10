Por orden del Tribunal de Bogotá, MinInterior deberá reintegrar a Amelia Cotes a su cargo

JUSTICIA

En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá otorgó protección especial a Amelia Rocío Cotes, exdirectora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que el pasado mes de agosto fue declarada insubsistente del cargo, por el actual jefe de la cartera política, Juan Fernando Cristo.

Amelia Rocío Cotes, había denunciado en sus redes sociales, que fue despedida de su cargo, luego de haber denunciado ser víctima de acoso laboral y también había tenido problemas con el pago de sus honorarios.

“Señor presidente, he recibido en mi oficina la declaración de insubsistencia a mi cargo. Eso no es noticia en cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo, constituye una afrenta a la dignidad y un acto de discriminación que esto llegue luego de denunciar acoso laboral, estar en lactancia, enferma, ser madre cabeza de familia y no recibir mis pagos de ley ni mis prestaciones sociales”, afirmó Cotes en su cuenta de X para la época de los hechos.

Según Cotes, su salida se da también luego de “denunciar acciones de corrupción y presuntos lavados de activos que encontramos en la Dirección”. En diálogo con Caracol Radio explicó: “he venido poniendo una serie de denuncias en Fiscalía por posibles irregularidades y actos que considero de corrupción alrededor de los trámites de personería jurídicas, en donde cobran de 13 a 15 millones de pesos por procesos, y si son extranjeras cobran hasta 11 mil dólares”.

¿Qué se ordenó?

El Tribunal Superior de Bogotá estudió su caso y determinó que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración de justicia, trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, y los derechos fundamentales a la vida digna y mínimo vital de sus hijos.

En la misma decisión, ordenó al ministerio del Interior, que en el término de 48 horas, “efectúe el reintegro o, en caso necesario, disponga la reubicación laboral de Amelia Rocío Cotes Cortés a un cargo igual o superior al que venía desempeñando en la fecha en que se produjo el retiro del servicio, sin afectar los derechos de otras personas con interés legítimo en el proceso”.