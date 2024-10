Obra del intercambiador de la Calle 72 no podrá entrar en operación a fin de año ¿Por qué?

Bogotá

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, confirmó que la obra del intercambiador de la Calle 72 no será entregado a final de este año, debido a que aun no está listo el sistema de bombeo.

Según dijo Narváez, la construcción del sistema de bombeo empezó atrasado y aunque las partes conectantes a nivel y las zonas comunes del costado oriental y noroccidental del intercambiador van a a estar listas a mediados de noviembre, la obra no podrá ser entregada hasta tener terminado el sistema.

“Tenemos una incertidumbre con respecto al sistema de bombeo y no podremos poner en operación en la parte deprimida si el sistema de bombeo no está totalmente terminado y verificado y construido, esa es la seguridad de los usuarios. Entonces yo creo que el sistema de bombeo no alcanzamos a tenerlo antes de terminar el año”.

Hay que recordar que el consorcio encargado, ML1, debió pagar por días adicionales para continuar y terminar con la construcción de la obra, debido a que no cumplió con la fecha de entrega establecida, prevista para el pasado 8 de octubre.

Dado que el consorcio compró 30 días más para terminar la obra, el contrato señala que terminado este plazo, la interventoría deberá otorgarle un período de cura para terminar la obra y en caso de que este se venza, se iniciaría un proceso sancionatorio de incumplimiento.

“El contrato establece que terminado el plazo la interventoría dará un período de cura, este periodo evalúa tiempos perdidos, tiempos muertos y algunas otras características de la obra, todo lo que dice el contrato es que será un período razonable y será la interventoría la que fije esa razonabilidad. Terminado el período de cura, si no se ha terminado la obra a satisfacción se iniciará un proceso de incumplimiento en donde de acuerdo con la ley y el contrato, debemos dar la garantías del debido proceso que están establecidas”.

¿Cuál es el avance de la Primera línea del Metro de Bogotá?

Con corte al 30 de septiembre de 2024, la Línea 1 del Metro alcanzó un avance del 40.76%. A la fecha, se han instalado 244 apoyos de 745, 3.564 pilotes de 8.111 y 123 dovelas de 7.628, se han construido 189 dados de 825, 160 columnas de 917 y se han fundido 86 capiteles de 742.