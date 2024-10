Así falleció la exesposa de Donald Trump, tuvieron tres hijos

Donald Trump con su ex esposa Ivana Trump/ Getty Images / Dave Kotinsky

Se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y la vida privada de los candidatos es un tema que ha generado gran interés en los espectadores. Donald Trump, conocido por ser un empresario y expresidente del país norteamericano desde 2017 hasta 2021, nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946.

Durante su carrera como empresario y político ha tenido tres esposas, una de ellas es Ivana Trump, a quien Donald Trump en su libro, “Trump: The Art of the Deal”, se refirió a Ivana Trump como una “gran gerente, exigente y muy competitiva”.

Quién fue la primera esposa de Donald Trump

Se trata de Ivana Trump, quien fue la primera esposa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ivana, murió el 14 de julio del 2022 a sus 73 años, en la ciudad de Nueva York. Según informan las autoridades, el fallecimiento se debe tras haber caído accidentalmente en las escaleras de su casa.

La oficina forense local, expuso que la causa de su muerte fue por lesiones de un impacto contundente en el torso, provocado por un “accidente”

Quién era Ivana Zelnicek

Nacida cómo Ivana Marie Zelnicek, nació en Zlin, cuidad de la entonces Checoslovaquia, era hija única. Ivana Trump y Donald Trump, se casaron en 1977 y tuvieron tres hijos: Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump. La pareja fue reconocida por ser exitosa en cuanto a los negocios de Donald y los dotes de las relaciones públicas de Ivana.

La pareja se divorcia 15 años después en 1992, a raíz de un romance con Marla Maples, quien con el tiempo se convirtió en la segunda esposa de Donald Trump y madre de su hija Tiffany.

La exesposa de Donald Trump, Ivanna, se destacó como diseñadora de modas y joyería, con su gama de productos ‘House of Ivana’, en las que incluía fragancias, que le permitieron ganar altas cantidades de dinero. Incluso, Ivana se asoció con Legends Wines para vender su propia colección de vinos producidos en California.

Quiénes son los hijos de Ivana y Donald Trump

Donald Jr.: Fue el primer dijo de este matrimonio y nació en en 1977 en la ciudad de Nueva York. Donald Jr, se casó con Vanessa Haydon en el 2005 pero su matrimonio duró hasta el 2018, juntos tienen cinco hijos: Kai, Donald III, Tristan, Spencer y Chloe.

Es conocido por su posicionamiento en la empresa familiar, dedicada a la gestión de propiedades y hoteles en varios países. Su participación dentro de la política fue notable , apoyando la campaña de su padre.

Ivanka Marie “Ivanka” Trump: la segunda hija de este primer matrimonio entre Donald Trump con Ivana Trump, nació el 30 de octubre de 1981, quien está casada con Jared Kushner desde octubre de 2009 con tres hijos: Arabella, Joseph y Theodore.

Ivanka se ha destacado por tener una carrera de negocios y moda, lo que le ha permitido ser reconocida cómo empresaria trabajando en “The Trump Organizaction”