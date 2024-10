Antioquia acumuló $136 mil millones en deudas con la DIAN por acuerdos incumplidos

Antioquia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó un preocupante panorama en el incumplimiento de acuerdos de pago en Colombia, con más de 6 mil de las 44.500 facilidades otorgadas en los últimos años sin cumplir.

En Antioquia, durante los últimos cuatro años, la cifra alcanzó los $136 mil millones en deudas entre impuestos de IVA, retención en la fuente e Impuesto Nacional al Consumo. La DIAN indicó que, en este periodo de tiempo, se han brindado 5.400 facilidades de pago, en las cuales 762 personas han incumplido con sus compromisos.

Solo de enero a septiembre del 2024, en el departamento se han suscrito 1.644 acuerdos de pago que suman más de $200.000 millones. De estos, los contribuyentes han incumplido 461, lo que equivale a $78.500 millones. La Dian alertó que estos acuerdos fueron suscritos en septiembre, pero ya presentan incumplimiento.

Estos acuerdos suelen otorgarse sin garantía alguna y a plazos de un año, lo que aparentemente facilita que algunos contribuyentes fallen en su compromiso de pago.

La Directora de Gestión de Impuestos, Cecilia Rico Torres, indicó al respecto: “En el primer momento, cuando yo recaudé como auxiliar de la DIAN, luego lo llamamos, se compromete a hacer el pago a través de una facilidad y no cumple. A esta persona no se le puede volver a otorgar facilidad de pago y la única solución es que pague. Si no, pues la DIAN continúa con el proceso coactivo, embargando las cuentas, los bienes. Habíamos hablado de hacer más o menos 491 remates a nivel nacional, 452 secuestros de bienes y en el caso de Antioquia, más o menos el 11% de ese total nacional son las acciones que ha venido emprendiendo la Dirección Seccional de Medellín”.

Consecuencias para los morosos

Como consecuencia, la DIAN intensificó los embargos en el departamento. En septiembre, se programaron 12 mil embargos a nivel nacional, de los cuales 1.300 corresponden a Antioquia.

La entidad aclaró que estas personas no tendrán una nueva oportunidad para renegociar sus deudas, y los embargos pueden afectar bienes, cuentas bancarias e incluso facturas, con el fin de recuperar lo adeudado.

La cartera total de la DIAN en Antioquia asciende a 1.8 billones de pesos, con un 50% de esta concentrada en deudas de IVA e impuestos al consumo, impuestos que han sido recaudados a los consumidores, pero no pagados a la DIAN.

La DIAN hace un llamado urgente a los deudores a ponerse al día, y advierte sobre las graves consecuencias legales para aquellos que incumplan, las cuales incluyen penas privativas de la libertad.