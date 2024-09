¿Se debe declarar renta por un CDT? Tenga en cuenta lo que dice la DIAN

Siguen vigentes algunas fechas límites para la declaración de renta que comenzó desde el pasado 12 de agosto. Este proceso debe presentarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), donde mediante un documento se permita evidenciar los ingresos, egresos, inversiones, salarios, intereses y herencias que ha tenido hasta el 31 de diciembre de 2023.

Es importante recordar que este es un trámite en el cual el Estado hace seguimiento a los ciudadanos en temas económicos.

Tener un CDT no lo obliga a declarar renta, pues este dependerá del monto que tenga el CDT en Unidades de Valor Tributario (UVT). Para este año el UVT se fijó en cuarenta y siete mil sesenta y cinco pesos ($47.065) . Si al sumar el certificado del depósito a término fijo con el patrimonio y

Una persona puede llegar a tener cualquier cantidad de CDT que quiera, sin embargo, el monto acumulable de sus inversiones no debe superar los $59.376.800, de lo contrario si se verá en la obligación de declarar renta, como lo confirma la experta Jose Martínez, co-founder de Mejorcdt, “si tienes inversiones, pero no cumples con los topes, no debes declarar renta; además no todos los que declaran deben pagar impuesto”

Cómo saber si debe declarar renta

En la siguiente lista podrá encontrar los topes por los cuales usted debería verse obligado a declarar renta:

Personas naturales que en el 2023 tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a los $59.376.800.

Personas que hayan tenido compras superiores a $59.376.800 en sus tarjetas de crédito para el 2023.

Aquellas personas que durante el 2023 tuvieron un patrimonio bruto superior a $190.854.000.

Personas que para el 2023 hayan realizado compras o consumos iguales o superiores a $59.376.800.

Fechas límites para la declaración de renta hasta octubre de personas naturales:

Octubre 1: 67-68 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 2: 69-70 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 3: 71-72 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 4: 73-74 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 7: 75-76 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 8: 77-78 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 9: 79-80 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 10: 81-82 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 11: 83-84 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 15: 85-86 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 16: 87-88 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 17: 89-90 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 18: 91-92 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 21: 93-94 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 22: 95-96 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 23: 97-98 últimos dos dígitos del NIT

Octubre 24: 99-00 últimos dos dígitos del NIT