Efraín Juárez enaltece la importancia de David Ospina en Atlético Nacional: esto dijo

Importante triunfo con un hombre menos de Atlético Nacional por la mínima diferencia ante Fortaleza, con más de 32 mil personas que asistieron al Estadio El Campín para apoyar a los antioqueños. Una vez concluido el compromiso, el entrenador Efraín Juárez se mostró muy contento con el trabajo elaborado por su equipo y elogió al portero David Ospina tras su gran actuación luego de la lesión.

“David hoy es importantísimo, no solo en la cancha, también lo que da afuera. Con su figura, con su jerarquía. Con los líderes, dictan el vestuario. Venía con un tema de la lesión y hoy tenemos al David que todos queremos. Defensivamente, todos se comportaron a la altura”, sentenció.

Nacional es cuarto en la tabla de posiciones, sumando 29 unidades en lo que va del certamen. Al mando del mexicano, el equipo de la capital de Antioquia viene teniendo un ascenso positivo, incluyendo su paso a las semifinales de la Copa.

Declaraciones sobre el partido y lo próximo

Análisis del encuentro: “Me quedo con los primeros minutos. Todo lo que planeamos se hizo en el principio. Después hacemos el gol rápido, lo planeamos. 15 o 20 minutos después el equipo viene a bloque bajo. Hubo por muchos momentos que nos mantuvimos en el bloque bajo, que es lo que no queremos. En el segundo tiempo me quedó con el funcionamiento. Cerramos el centro, dejamos que jugarán por fuera. La entrega y determinación del grupo son valiosas”.

Tres puntos con diez hombres: “Es difícil analizar porque son 44 minutos con 11 hombres, después analizar con 19 es complicadísimo. El trabajo y el esfuerzo del grupo es para aplaudir. Para mí es un orgullo y me siento privilegiado de estar con este gran grupo, con esta familia. Agradecerles muchísimo por esa entrega”.

Semifinal contra el DIM: “Sabemos lo que se nos viene, solo el tema de la Copa sino de la Liga. Un partido importante el jueves, hay que recuperar, llegar de la mejor manera. Nos enfocamos, vamos paso a paso. Hay que evaluar qué hicimos bien y qué hicimos mal”.