Duván Vergara sobre el clásico: Un jugador del Cali pidió que me partieran el tobillo

Duván Vergara fue la gran figura del América en la victoria 2-0 sobre el Deportivo Cali, en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Colombia. El delantero de Montería anotó los dos tantos de su equipo, uno de ellos un extraordinario golazo.

A través de su canal de Kick, el atacante de 28 años contó algunos detalles de lo que fue dicho compromiso y reveló que uno de los jugadores del equipo contrario pidió que le fracturaran un tobillo.

“Ahí se acerca un jugador a decir que juegue serio, que no sé qué. Hay que jugar bonito, hay que divertirse, yo me divierto, a mí me gusta divertirme. Uno empezó a decir ‘denle en el tobillo, pártanselo’, ‘pártemelo tú', le dije’”, comentó sobre la intimidad del juego.

Y añadió: “no voy a decir nombres, jogo bonito, uno tiene que divertirse, por mucho que digan, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, así juego, así he jugado de siempre, de chiquitico, del barrio, así me siento que estoy jugando como en el barrio y me gusta, me encanta. No me salió, vuelvo y la hago, y así”.

Un jugador del Cali empezó a decir “pártanle el tobillo” 😳



¿Cuándo será el partido de vuelta?

El juego de vuelta entre ambos equipos se estará disputado en el Estadio del Deportivo Cali el próximo miércoles a partir de las 7:00PM. El ganador de la serie se medirá en semifinales al vencedor entre Bucaramanga y Pasto, serie que se encuentra 2-1 a favor de los santandereanos.

Duván Vergara ha disputado 13 partidos con el América de Cali desde su regreso al fútbol colombiano este semestre, siendo una de las principales figuras del equipo con un saldo de ocho anotaciones, seis en Liga y dos por la Copa.