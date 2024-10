Con nuevo proyecto vuelve al Congreso la discusión para regular plataformas de transporte

Congreso

Un grupo de senadores y representantes del Pacto Histórico, de La U, independientes y de los partidos Liberal y Verde radicaron un proyecto de ley estatutaria que pretende desarrollar “el derecho fundamental a beneficiarse de los avances de la ciencia y la tecnología, en relación con el derecho a la libre movilidad”.

Quien lidera el proyecto es la representante del Pacto María del Mar Pizarro, quien ha asegurado que se “busca, entre otras cosas, permitir que las plataformas de transporte sean reguladas. En Colombia distintos gobiernos se le han pasado pasándose la pelota, pero esto sigue, digamos, en un limbo jurídico. Y la verdad es que nosotros pensamos que el uso de plataformas de transporte responde a un derecho que tenemos todos los habitantes del mundo”.

Este derecho, según ha dicho la partamentaria, se basa en “el Bloque Constitucional Internacional, que es el usufructo, el beneficio de las tecnologías y la ciencia y, además, el derecho a la libre movilidad”. Añadió también que “ya hay una sentencia en la Corte, la 370 de 2023, que dice que esto debe regularse y que los usuarios tenemos el derecho de utilizar las tecnologías cuando tiene que ver con la defensa de nuestra dignidad”.

Pizarro calificó como “absolutamente indigno que un adulto mayor no pueda pedir un carro cuando vive lejos de una estación o que una mamá no pueda pedir un carro para llevar a su bebé al jardín, etc. Este proyecto de ley busca que nos subamos todos en la defensa, no sólo de los taxistas que utilizan estas plataformas, de los conductores que utilizan estas plataformas, sino también de todos los usuarios que hacemos un buen uso de las mismas”.

La iniciativa deberá superar cuatro debates entre Senado y Cámara para pasar a una revisión de constitucionalidad, por parte de la Corte Constitucional. Si logra superar estos trámites, se convertiría en una nueva ley de la República.