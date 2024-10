Presidente del Chicó: “La Dimayor hizo caer en un error muy grande al Medellín”

Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó e hijo de Eduardo Pimentel, dueño del equipo, explicó, en entrevista con La Polémica, la versión de los hechos que los llevaron a demandar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, demanda que en segunda instancia ganaron y por la cual se impusieron desde el escritorio 3-0.

Pimentel dejó en claro que fue la Dimayor la que hizo caer en un error al Medellín, equipo que para él, se equivocó al llegar a Paipa y no a Tunja, ciudad del encuentro y que se encuentra estipulado por el reglamento. De igual manera, señaló a Simón Ferro, gerente de la Dimayor, como uno de los grandes responsables, pues fue este, según él, quien decidió “unilateralmente” aplazar el encuentro del lunes al martes.

“El equipo visitante tiene la obligación de presentarse un día antes en la ciudad donde se va a realizar el partido, no en Paipa, o una ciudad a 45 o 50 kilómetros, ahí está el incumplimiento. La fuerza mayor dice que solamente se puede ejercer en el momento que se demuestre que el equipo visitante estuvo en la ciudad de Tunja, en este caso, un día antes. El Medellín se presentó en la ciudad de Paipa ¿Por qué?, no sé”, explicó el dirigente.

Al respecto agregó y relató: “Por qué era importante mencionar eso, los hechos como sucedieron, más o menos a las 5:00PM recibo una llamada del señor Simón Ferro, donde manifiesta que el Independiente Medellín, saliendo de la ciudad de Paipa, no pudo tomar la vía principal y tuvo que tomar una vía alterna entre fincas y estaba logrando salir. Más o menos a las 5:20PM me menciona que se tuvieron que regresar, porque la vía que estaban tomando, no lograron entrar, porque el bus es muy grande y no pudieron entrar, que iban a intentar persuadir a los campesinos para poder desplazarse; a las 6:45PM o 6:30PM, recibo una llamada del señor Ferro, donde me manifiesta que el partido quedaba aplazado, no fue ningún acuerdo. No me crean a mí, el Independiente Medellín mandó un documento de defensa donde le da la razón al Boyacá Chicó”.

Y añade: “El mismo Independiente Medellín está diciendo que justamente al señor Nicolás Pimentel le informaron y nunca hubo un acuerdo, el gerente de la Dimayor tomó la decisión unilateral de aplazar el partido”.

¿Cómo fue la demanda?

“Cuando pasa esta situación y nos informa el señor Ferro de la decisión de aplazar el partido, qué sucede, tengo que reunir a todo mi grupo de trabajo para demandar el partido, el partido queda demandado a las 12 de la noche del mismo día. Al día siguiente Medellín manda una carta de respuesta a las 10:00AM que es este pedacito que les acabo de leer, a las 3:00PM sale el primer fallo”, contó sobre la demanda.

Al respecto insistió: “Donde se genera todo el problema, que Independiente Medellín no cumplió los reglamentos estipulados para cada competencia, era llegar a la ciudad del partido, no a una ciudad diferente; dos, lastimosamente la Dimayor hace caer en un error muy grande al Medellín, al no obligarlo que se tenía que presentar, al buscar la manera de aplazar un partido, cuando ellos mismos proyectan los reglamentos y dicen que un partido se puede aplazar por dos cosas; uno, cuando hay un partido internacional y dos, cuando no hay un escenario deportivo. No se entiende por qué se da esta situación, dicen ellos que hay unas pruebas, pruebas que no están en la Comisión, pruebas que no aparecen. El mismo Independiente Medellín manifiesta que la Dimayor les manifestó directamente a ellos que el partido queda aplazado y no hablaron directamente con nosotros”.

Tras lo comunicado por Ferro, Chicó empezó a preparar la demanda, según contó: “Nosotros lo único que le dijimos a Simón Ferro, cuando nos manifestó la situación fue ‘ok’, pero acá hay un tema claro, una cosa es informar y otro tema es imponerse. A mí me dijeron usted juega mañana a las 8 de la noche porque Medellín no pudo salir porque hay un paro campesino”.

Finalmente, concluyó: “El malo del paseo terminamos siendo nosotros, pero si es importante que sepan que a las 11:00AM la Dimayor ya estaba pensando en aplazar un partido, cuando la Dimayor no tenía la potestad de aplazar un partido”.