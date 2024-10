Juan Daniel Roa y la complicada lesión que lo obligó a retirarse del fútbol profesional

Juan Daniel Roa, histórico futbolista de Independiente Santa Fe, será homenajeado por el cuadro cardenal en la previa del clásico ante Millonarios, debido a que anunció su retiro del profesionalismo. El bogotano debutó en 2010 con el ‘León’ y allí permaneció por nueve años, convirtiéndose así en el segundo jugador con más presencias en la historia del club.

Pues bien, en diálogo con Deportes Caracol Sábado, Roa dio detalles sobre la complicada lesión de cadera que lo llevó a ponerle punto final a su carrera, aclarando que su salud es lo más importante. Incluso contó que por restricción médica no puede volver a jugar fútbol.

“Voy a recibir un homenaje de parte del equipo de mis amores. Es hacer el retiro ya de manera oficial del futbol profesional. Se da por un tema de salud que vengo teniendo hace varios años, un tema en la cadera. Me hicieron un reemplazo total de la cadera derecha” sentenció.

Y complementó al respecto: “Había vuelto a jugar así con esta operación, pero ahora me molesta la izquierda y, por ende, para jugar futbol profesional no se puede. Es más, no debería ni jugar fútbol”.

Vale recordar que Roa permaneció sin equipo desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022. Justamente para el primer semestre del 2023 regresó a la institución bogotana, pero tras seis meses dio su adiós definitivo.

Homenaje antes del clásico

En la previa del pitazo inicial del clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios, Juan Daniel Roa será homenajeado por su carrera deportiva. Al respecto, el ahora exfutbolista reveló sentir nervios por lo que pueda ocurrir y cómo lo reciba la hinchada cardenal.

“Será un homenaje antes que empiece el partido. A pesar de que no vaya a jugar, siempre se siente esa ansiedad de qué va a pasar, de cómo me va a recibir la hinchada, cómo quedará el clásico, el resultado. Esperemos que todo salga bien y sea un lindo homenaje, que será un momento para recordar toda mi vida. Siempre confiando en el equipo y esperando un resultado positivo”, concluyó.