Medellín pide que se aplace el partido de Copa: “Es una vergüenza... No hay garantías”

El Deportivo Independiente Medellín respondió con contundencia a la decisión del Comité Disciplinario de la Dimayor, que este viernes informó su fallo favorable hacia el Boyacá Chicó, dándole los tres puntos en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

El partido no pudo disputarse el lunes, como estaba pactado, dado que el DIM no pudo llegar a Tunja por un paro campesino. El encuentro se postergó para el día martes, por un supuesto acuerdo entre ambas partes, ganando la visita 1-4; no obstante, los boyacenses demandaron el juego por la no presentación de su rival.

¿Qué dijo el Medellín?

Juan Camilo Restrepo, presidente del equipo antioqueño, respondió ante dicha decisión con contundencia, pidiendo que se aplace el partido y añadiendo que harán uso del recurso de apelación de esta decisión.

“Es una vergüenza lo que está ocurriendo, no solamente para el Medellín, sino en general, para el fútbol colombiano. Solicitamos que la Dimayor aplace inmediatamente el partido de hoy, no hay las garantías jurídicas”, comentó Restrepo.

Quien añadió: “Recordemos que hace unos días y bajo la coordinación de la Dimayor, y también estaba de acuerdo Chicó, se aplazó el partido de ida de los cuartos de final, y luego, sorprendentemente, se cambia de posición. No hay garantías, por eso solicitamos el aplazamiento”.

Finalmente, concluyó: “en segundo lugar, vamos a hacer uso del recurso de apelación para demostrarle, no solamente a la Dimayor, a la opinión pública, también a la hincha, que Medellín tiene razón. Vamos a hacer respetar el código disciplinario que nos rige. Vamos, hinchada poderosa, de esta salimos adelante”.