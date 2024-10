Horóscopo del Profesor Salomón para HOY viernes 25 de octubre: dinero, viajes y consejos

El profesor Salomón, experto en la lectura de cartas, expresa que distintos signos tendrán cambios hoy y el fin de semana. Para conocer qué le espera a su signo este fin de semana, quédese al final de la nota, pues también hay algunas recomendaciones para recibir este día con el cambio de luna.

Según el profesor Salomón, el número para los cumpleañeros del día es el 2592 y la recomendación es colgar unos ajíes, puesto que en esta luna funcionarán como protección y abundancia. El color del día es verde esperanza y el número general del día 3977.

A continuación le dejamos el horóscopo para cada signo.

Horóscopo del profesor Salomón para este viernes 25 de octubre

Cáncer:

Para las personas nacidas bajo este signo hay algo muy interesante sobre el tema del amor, mire bien qué puede corregir, fortalecer y mejorar en la parte emocional, no solamente respecto a una pareja, sino el amor en todos los campos, hay que balancear este ámbito de su vida.

Va a tener la oportunidad de viajar y conocer sitios muy especiales, sin embargo, el amor es el centro de este sigo el día de hoy, así que el profesor Salomón les recuerda que el amor todo lo puede, todo lo sana y la vida sin este sentimiento no vale nada.

Número de la suerte: 4078

Escorpio:

Poder y estabilidad, es el momento de las personas de este signo, hay que aprovechar este reinado al máximo, porque hay muchas bendiciones que están por venir. La estrella comenzará a brillar en su cumpleaños y los que ya cumplieron están brillando.

En la parte económica también vienen cosas importantes, por lo tanto, todo está fluyendo a su favor y debe aprovechar porque lo mejor está por venir.

Número de la suerte: 5320

Piscis:

Hay algo que debe soltar, hay una situación que le causa tristeza, dolor y melancolía. Por el motivo que sea, debe soltar, recuerde que la vida continúa. Además, llega una recompensa económica por el trabajo bien hecho, pero también hay una estrella, va a tener mucha fuerza en esta época, debe seguir adelante y sonreírle a la vida.

Número de la suerte: 4876

Aries:

Así no le guste, debe dejar un vicio o algo que no es bueno para su vida, usted es el único de qué se trata, no se mienta, haga un análisis y revise qué es lo que debe corregir. Las personas de este signo que buscan trabajo o un ascenso, la próxima semana llegarán noticias importantes para usted y así mismo, finalizará muy bien el mes con una gran bendición. Siga adelante, pero corrija lo que debe cambiar, recuerde que usted da y el universo da, no solo es pedir y recibir.

Número de la suerte: 7624

Leo:

Recuerde que las cosas económicas van a estar de mejor manera, pero hay una condición, debe ser constante, aunque sean los reyes, deben trabajar duro para llegar a la meta que quieren conquistar. A veces se ponen de mal genio y reniegan, pero así no van a solucionar nada, tenga en cuenta que la calma y la constancia vence lo que la dicha no alcanza y la idea no es que empiecen 20 cosas y no terminen ninguna, aplica para todos los campos, es la clave de su triunfo.

Número de la suerte: 6519

Sagitario:

Ideas nuevas para proyectar las va a poder ejecutar con éxito, lo que quieran se va a volver realidad y tiene gran bendición. Sin embargo, recuerde que la vida constantemente está haciendo justicia, siempre hay un balance, por eso hay que hacer las cosas bien constantemente, no solo cuando le conviene, para que así mismo le vaya bien.

Número de la suerte: 8264

Géminis:

Buenas noticias para usted, vienen cosas interesantes para usted, está preparándose para fin de año, está cambiando, innovando, renovando y creando nuevas cosas, las cuales tendrán resultados importantes y bendiciones en lo que quiere.

Ahora bien, no habrá situaciones de personas negativas, pero no le debe dar importancia, lo fundamental es lo que usted quiere y desea, no podemos hacer felices a todo mundo, tiene que enfocarse en usted mismo, los que quieran ser felices con lo que es, bienvenidos y los que no, simplemente que se vayan.

Número de la suerte: 4089

Libra:

El trabajo que ha hecho tendrá recompensa próximamente, vendrá la estabilidad y la cosecha a su favor, ya ha trabajado bastante, es hora de que reciba el beneficio. Algunos de ustedes tendrán una inversión importante, lo que sea que compre saldrá a su favor, sobre todo en temas de finca raíz.

Recuerde que el que guarda siempre tiene, y es su ejemplo, ahora es el momento de sacar a la luz las bendiciones que ha guardado.

Número de la suerte: 5960

Acuario:

Al profesor Salomón no le gustaron las cartas de las personas de este signo, se encuentra desesperado, angustiado en algunas cosas, o a veces quiere perder la fe, hay que tenerla en los momentos de crisis y seguir teniéndola en los momentos de gloria, ahí está la clave de la felicidad.

Número de la suerte: 9156

Tauro:

Todo lo que tenga que ver con dinero, le va a pedir al universo que le dé la provisión divina. No debe ponerle límite a lo que tengan o deban, que se cancele en su totalidad y que le quede dinero. El Universo sabe lo que necesita, así que pida y que llegue pronto.

Las personas que quieren viajar, conocer o visitar a otra persona en algún lugar, háganlo porque hay grandes satisfacciones, sin embargo, tenga mucho cuidado con los huesos, no está de más hacerse un chequeo.

Número de la suerte: 2599

Virgo:

Todo lo que tenga que ver con el amor, a usted, a Dios, a la vida, a lo que hace, tiene que fortalecer el amor, Si alguien lo ha herido emocionalmente no le ponga atención, siga adelante, si en este momento necesita perdonar hágalo, si debe ofrecer disculpas también, el amor es la base de todo.

Llegará un dinero extra y que le va a llenar el corazón para hacer nuevas inversiones, llegará de diferentes fuentes para cumplir con compromisos y por qué no, para darse un capricho bien especial.

Número de la suerte: 8850

Capricornio:

Llegan nuevas oportunidades y proyectos que llevará a cabo y tendrá buenos resultados. Pasa algo con la familia y es importante que se reconcilie, hable y restablezca estas relaciones para que su vida esté en armonía. Haga la oración del ángel de la guardia desde hoy y en los siguientes 9 días, verá que le sucederá algo muy especial.

Número de la suerte: 2311