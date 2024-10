Fenavi alerta afectación en distribución de pollo y huevo por paro minero-campesino

Se cumplen cinco días del paro de campesinos y mineros que ha afectado la movilidad y el abastecimiento de alimentos y otros productos esenciales como fertilizantes y combustibles, en seis departamentos, siendo Córdoba, Santander, Boyacá y Antioquia los más impactados.

Mientras que los líderes campesinos de los páramos de Almorzadero y Santurbán, así como la Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá, junto a los mineros del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño esperan llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional para ampliar la frontera agrícola en estos ecosistemas y lograr la legalización de más de 30 mil pequeños y medianos mineros artesanales, miles de personas ya enfrentan desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Afectaciones del paro en el sector avícola

En diálogo con 6AM, el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno alertó sobre el impacto del paro minero-campesino en el sector avícola.

De acuerdo con Moreno, el 70% del alimento para granjas en Norte de Santander está bloqueado, afectando a 130 granjas: “Hay 500 camiones represados, ellos el alimento lo traen de Santander que entra por el Magdalena Medio, ellos tienen una situación en la cual en las granjas no tienen suficiente alimento. Aunque en la región de Santander sí está entrando el alimento a las granjas, el directivo aclaró que no se está pudiendo sacar pollo y huevo para Bogotá, Boyacá y Cundinamarca.

En el caso de Antioquia y Risaralda, indicó que no hay desabastecimiento, no obstante, el paro minero y campesino está generando sobrecostos en el sector avícola. Mientras que en Boyacá, un millón de aves no pueden recibir alimento, “la distribución de pollo y huevo hacia ciudades como Pamplona y Cúcuta está completamente interrumpida desde hace cuatro días”.

“Todos los días se produce pollo y huevo en todo el país. Para que se hagan una idea, hoy se están produciendo 50 millones de huevos y 120.000 toneladas de carne de pollo. Al final, si no logramos llevar eso a las mesas de los colombianos, pues sencillamente hay zonas del país que van a tener una situación de no abastecimiento”.

Para el presidente de Fenavi, estas vías de hecho, lamentablemente, se volvió una constante en el país, “lo estamos viviendo hace un mes cuando teníamos otros bloqueos por el paro camionero. Ahora estamos viviendo dos paros: uno el paro minero y otro el paro de los parameros el Norte de Santander, Santander y Boyacá (...) Ojalá se arregle pronto porque lamentablemente las vías de hechos están volviendo la constante hoy cuando cualquier grupo quiera hacer una presión sencillamente sale una carretera”.

En Caracol Radio, el presidente de Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya también advirtió la fluctuación de precios en los alimentos y fertilizantes, un insumo esencial para las y los agricultores del país.

Según cifras de la entidad, se estima que entre 2.000 y 3.000 toneladas diarias de fertilizantes no están llegando a su destino por los bloqueos en regiones como Antioquia y Norte de Santander. Además, en varios mercados ya se reporta un aumento significativo de precios en productos agrícolas, como la cebolla y la fresa.

Desde Antioquia, la SAC también reportó intermitencias en la llegada de frutas y verduras como la guayaba, arveja, piña y productos derivados del plátano. En promedio, se registró que hay un alza del 60%, mientras Empresas Públicas de Medellín (EPM) advirtió que la continuidad del servicio de gas natural podría verse amenazada por las manifestaciones.

Noticia en desarrollo