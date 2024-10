En el parque La Florida de Bogotá, la comunidad Emberá sometió al cepo a dos niñas

Colombia

En el Puesto de Mando Unificado (PMU) de La Florida, en Bogotá, se llevabó a cabo este lunes una mesa de diálogo entre representantes del Distrito y la comunidad Emberá. La reunión, que forma parte de las acciones de seguimiento y gestión en la Unidad de Protección Integral (UPI), buscaba alcanzar un acuerdo de corresponsabilidad en temas de convivencia y protección de derechos.

Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, explicó que la mesa incluía el trabajo conjunto en “siete temas puntuales”, entre ellos:

Mejoras locativas

Manejo del agua

Disposición de residuos

Acceso y fortalecimiento de la oferta para niños, niñas y adolescentes

Prevención de violencias basadas en género

Atención a animales

Además, Mercado detalló que distintas entidades del Distrito estaban presentes para tratar estos temas prioritarios. Sin embargo, en medio del diálogo, surgió un incidente que terminó por suspender la reunión. Dos menores de edad fueron puestas en el cepo, un dispositivo de restricción que inmoviliza a las personas sujetándoles los pies o manos, una práctica que el Distrito considera inadmisible, especialmente en el caso de niños y niñas.

Según la consejera Mercado, “automáticamente le pedimos a los voceros que por favor las liberaran para continuar este diálogo. Los voceros no quisieron, en particular los CATIO, no quisieron acceder a esta petición y por esa razón nos levantamos de la mesa”.

El Distrito rechaza el uso del cepo en Bogotá

El uso del cepo está prohibido en Bogotá y, según las autoridades distritales, no se tolerará en ningún contexto, particularmente cuando afecta a menores de edad. Mercado reiteró que para el Distrito “la principal razón por la que estamos acá es para garantizar el bienestar de la población y de los niños, niñas y adolescentes”.

Las autoridades señalaron que se mantendrán vigilantes para que el respeto de los derechos de la población infantil sea una prioridad en cualquier espacio de diálogo con las comunidades.