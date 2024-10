Polilla Da Silva hace un llamado a los árbitros para proteger a Vergara y a Barrios

América de Cali sentenció su paso a la semifinal de la Copa Colombia tras empatar 0-0 en su visita al estadio del Deportivo Cali. Su triunfo 2-0 en el Pascual Guerrero le permitió quedarse con el clásico vallecaucano en la llave de cuartos de final del certamen.

A pesar de declararse feliz por el buen momento que vive en el equipo Escarlata, el técnico uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva expresó su preocupación por los fuertes golpes que, según él, vienen recibiendo algunos de sus jugadores en los más recientes partidos.

Respecto a esta situación, señaló: “Lamentablemente en los 45 minutos tuvimos que prescindir de Duván (Vergara), porque es algo que me tiene preocupado y no lo digo con la intención de ponerme a llorar, pero ya viene siendo sistemático que apenas empiezan los partidos tanto Duván como (Cristian) Barrios, son merecedores de faltas muy fuertes. Pasó en el partido anterior, en este, a los cinco minutos ya había recibido dos golpes fuertes. Los árbitros tendrían que proteger a este tipo de jugadores que son los que dan alegría al fútbol y hacen feliz a la gente”.

Por su parte, sobre su actualidad en el club, dijo: “me siento feliz de estar en este grupo que me tocó dirigir, pero los verdaderos protagonistas son los futbolistas, que son los que hacen las cosas de la mejor manera. Me llena de felicidad volver al club y colaborar para que crezca”.

Y añadió: “Nos tocó llegar en un momento muy difícil, pero me encontré con un equipo muy bueno. Nos metimos en finales, estamos en semifinales, pero no hemos ganado nada. Estamos día a día arriba de ellos, para que no se afloje. Estoy feliz de disfrutar este momento que me tocó vivir, conozco muy bien a este club”.

Entretanto, sobre los juegos venideros y el apretado calendario, dijo: “vamos a evaluar cómo terminaron los muchachos, tenemos no solo que pensar en Junior, la semana que viene tenemos la primera semifinal de Copa, esto no te da respiro y tenemos que ser inteligentes, queremos jugar y ganar todo, tenemos un partido complicado en Barranquilla. Vamos a hablar con los muchachos porque queremos un equipo fresco, lo más probable es que no sea el mismo equipo”.