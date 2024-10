Con innovadora cinta buscan lograr la detección temprana de desnutrición en Medellín

Medellín, Antioquia

La Fundación Real Madrid, en alianza con la compañía Abbott, ha implementado una importante iniciativa en Medellín para facilitar la detección temprana de la desnutrición en niños de zonas vulnerables. A través del uso de la cinta MUAC z-score, una herramienta innovadora para la medición de la malnutrición, más de 350 niños han sido evaluados, permitiendo intervenciones oportunas en casos críticos.

La cinta MUAC z-score fue desarrollada para medir la circunferencia media del brazo y evaluar el riesgo nutricional en niños de 2 meses a 18 años. El dispositivo, que utiliza indicadores codificados por colores, facilita la identificación rápida y efectiva de la desnutrición en contextos donde el acceso a tecnología avanzada es limitado. Desde su implementación, más de 16,000 cintas han sido distribuidas en Colombia, capacitando a profesionales de la salud en su uso.

El Impacto en Medellín

En Medellín, donde la desnutrición crónica afecta a 1 de cada 10 niños, el uso de la cinta MUAC z-score ha sido vital para abordar un problema que afecta gravemente a las poblaciones más vulnerables. La doctora Claudia Sánchez, directora médica de Abbott en Colombia, destacó el impacto de la alianza con la Fundación Real Madrid:

“Nuestra invitación es a promover un tamizaje temprano que permita identificar el riesgo nutricional y hacer intervenciones más oportunas. Gracias a innovaciones como la cinta MUAC z-score y a alianzas estratégicas, estamos mejorando el acceso a diagnósticos tempranos y ayudando a comunidades enteras a enfrentar este problema.”

Esta iniciativa es parte del programa global Future Well Kids, que busca no solo detectar la desnutrición, sino también educar sobre la prevención de enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. A nivel global, la alianza entre Abbott y la Fundación Real Madrid ha impactado a miles de niños, contribuyendo a la construcción de un futuro más saludable en comunidades en riesgo. Con la expansión de este proyecto y el apoyo de organizaciones como Children International, se espera que la cinta MUAC z-score siga siendo una herramienta clave en la lucha contra la desnutrición en Colombia y otros países.

"Te queremos vivo": la campaña de la alcaldía para prevenir siniestros viales en Medellín

Recicladores de El Carmen de Viboral, Antioquia, se beneficiaron de una jornada de salud