“Barranquilla hoy es prácticamente una república independiente”: Alejandro Char

Durante el XV Encuentro Regional de Infraestructura, que realiza la Cámara Colombiana de Infraestructura, en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char se refirió a los logros que ha tenido la ciudad, durante los últimos años, en materia de inversiones y resultados económicos.

“El predial de Barranquilla está creciendo en un 23%, eso significa pasar de 500.000 a más de 600.000 millones de pesos. En solo esos dos recaudos, Barranquilla crece 450.000 millones de pesos, sobre una base de $1.2 billones. Entonces eso dice, Barranquilla hoy es prácticamente una república independiente”, señaló el alcalde.

“Yo no volví a ir a Bogotá, y le digo a mis alcaldes amigos, colegas, que no vayan. Yo he visto muchos alcaldes, de provincias pequeñas del Caribe colombiano gastándose las rentas de sus pequeños municipios, viajando y haciendo lobby’s para un proyectico de 500 millones de pesos. Revisen sus tierras, y hagan un ajuste catastral porque a veces la plata está aquí mismo”, agregó Char.

Impuestos

El mandatario agregó que, a pesar de la caída de las rentas nacionales, el impuesto de industria y comercio ha crecido un 44%, alcanzando más de $1.1 billones en comparación con los $739 mil millones del año anterior.

Asimismo, destacó proyectos como ‘Mi Techo Propio’. “Hemos entregado 1.200 subsidios en los últimos tres meses y vamos a entregar 10 mil subsidios. Estamos dinamizando diariamente la construcción de vivienda y a la vez avanzamos en el mejoramiento de viviendas, porque no todo el mundo puede comprar una vivienda nueva”, concluyó.