Tribunal confirmó desalojo total de Café del Mar de las murallas de Cartagena

Cartagena

El pasado 2 de septiembre la Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, cumpliendo una orden del Consejo de Estado, restituyó parte del espacio público ocupado por el restaurante Café del Mar en el baluarte Santo Domingo.

El desalojo estuvo amparado en el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado, que el 21 de noviembre de 2022 ordenó a la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) liquidar el contrato de arrendamiento con Café del Mar, asegurando que vulneraba los derechos colectivos al goce del espacio público y a la defensa al patrimonio cultural.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esa decisión fue de segunda instancia, debido a que el restaurante apeló el fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que en 2019 declaró la vulneración de los derechos al goce del espacio público y calificó que el canon de arrendamiento estaba muy por debajo del que debía pagarse en ese baluarte, el cual catastralmente debe rondar los $150 millones mensuales.

En el desalojo del 2 de septiembre, el espacio público que era usado por Café del Mar en el Baluarte Santo Domingo no fue del todo recuperado por el Distrito, pues aún el tendal, donde funcionaba la cocina y la barra del restaurante, sigue ocupado con mobiliario. Para que se desaloje esta zona era necesaria una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, comisionando a un inspector de Policía para que ejecute el procedimiento.

El pasado 28 de agosto, la Etcar solicitó al Tribunal Administrativo de Bolívar oficiar un despacho comisorio para realizar la diligencia y dar cumplimiento a la sentencia del 13 de agosto de 2019 del mismo tribunal y reiterada en 2022 por el Consejo de Estado.

Un despacho comisorio es un encargo que un juez o magistrado hace a un funcionario, por lo general un inspector de Policía, para ejecutar un desalojo.

El pasado 13 de septiembre, el magistrado Luis Miguel Villalobos comisionó a la Inspección De Policía Comuna 1B, de la Localidad Histórica Y Del Caribe Norte De La Ciudad de Cartagena, para que adelante la diligencia de restitución del bien inmueble. En el documento se ordena también que se notifique por aviso a Café del Mar sobre la decisión.

No obstante, Café del Mar interpuso un recurso de reposición al auto del magistrado Villalobos aduciendo que había una “evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que la restitución total, según su tesis, debía ser ordenada por el Consejo de Estado y no por el Tribunal, que la Alta Corte solo ordenó la liquidación del contrato y no el desalojo.

En contravía, el magistrado Villalobos, en respuesta a la apelación el pasado 18 de octubre, sostuvo que la restitución o desalojo es una consecuencia natural de la orden de terminación del contrato; y constituye además la finalidad de la orden judicial.

“En ese sentido, la restitución resulta ser una actuación absolutamente necesaria para el cumplimiento efectivo del fallo; pues sin restitución no produciría el fallo un efecto útil, no lográndose por tanto la protección efectiva de los derechos que fueron objeto de amparo”, se lee en la decisión.

Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró el recurso de reposición como improcedente y ratificó la orden de desalojo total; en otros términos, fracasó el más reciente intento jurídico de Café del Mar para mantener mobiliario en el baluarte de Santo Domingo.

Ahora, la Gerencia de Espacio Público y la Inspección de Policía pueden proceder a desalojar por completo el baluarte, y así restituirle el bien al Distrito. De esta manera, el baluarte Santo Domingo quedará en total disposición para que el alcalde Dumek Turbay lo reinvente como planteó: el ‘Baluarte de la Gente’, un escenario público y gratuito con oferta cultural y musical itinerante para todo público y edades.