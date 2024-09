Alcaldía de Cartagena inició desalojo de Café del Mar: ¿qué pasará con el establecimiento?

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena inició el proceso de desalojo del reconocido restaurante bar Café del Mar en el Baluarte de Santo Domingo del Centro Histórico, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado que ordena a la Escuela Taller Cartagena de Indias la liquidación del contrato de arrendamiento tras 20 años.

El alto tribunal dio un plazo a la entidad encargada de administrar las fortificaciones de la capital de Bolívar para liquidar ese contrato que contempla el arrendamiento de 2.010 metros cuadrados del Baluarte Santo Domingo.

El Consejo de Estado argumentó en ese fallo que el arrendamiento no es el mecanismo más adecuado para la administración de los bienes de uso público, ya que ese contrato persigue que este uso sea exclusivo y temporal.

Cabe recordar que todo este proceso arrancó por una demanda instaurada en julio de 2014 por David García Gómez, donde se aseguró que Café del Mar presuntamente incumplió la cláusula del contrato de arrendamiento que dice que debe abstenerse de instalar pendones, cortinas; no utilizar la garita para actividades propias del negocio particular que funcionara en el inmueble, no se debe alterar la visual exterior del monumento y se debe permitir la libre circulación y visitas de la ciudadanía.

El alto tribunal también ordenó a la Escuela Taller Cartagena de Indias realizar los estudios para determinar la administración directa o la entrega a un particular del baluarte Santo Domingo, de conformidad con las normas legales y constitucionales.

Café del Mar pagaba solo 13 millones por el espacio: Dumek Turbay

Al respecto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que el espacio se adjudicará a quien demuestre solidez financiera para pagar el canon, teniendo en cuenta que Café del Mar pagaba solo 13 millones por el espacio. “Quiero aclarar que la supervisión del proceso de adjudicación lo realiza el Gobierno Nacional a través del MinCultura”, explicó.

“El arriendo mensual que paga un negocio en zona alrededor de Café del Mar es al menos $60.000 pesos por metro cuadrado. Entonces el arriendo mensual que ese negocio debe pagar al Estado es $93 millones por el área que dicen ocupar o $126millones si pagara por el área entregada. ¿Café del Mar paga eso? No. El arriendo mensual que están pagando solo es 14% de lo que mercado del suelo indica que deben pagar (según informes de prensa). Si llevan 20 años ocupando el lugar, ¿cuánto de sus utilidades se debe a que no pagan lo sugerido por el mercado del suelo?”, argumentó Camilo Rey, secretario de Planeación.

Según el funcionario, lo más grave es que Café del Mar presuntamente tomó de la ciudad una parte de su espacio público. “No es cierto que hace 20 años eso era “un muladar”. Ese lugar era un espacio público por el que paseábamos sin enfrentar restricciones”, puntualizó Rey.