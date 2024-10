Restaurante del hotel Hyatt presenta nueva propuesta gastronómica, inspirada en Colombia

Cartagena

Con el fin de ofrecer un recorrido por la diversidad gastronómica de Colombia, el reconocido restaurante del hotel Hyatt Regency, ubicado en Cartagena, está reinventando su propuesta culinaria y de coctelería. A partir de ahora, los visitantes podrán deleitarse con una experiencia que abarca las cinco regiones del país: Caribe, Pacífico, Orinoquía,Andina y Amazónica.

Se trata del restaurante KOKAU que se presenta ante locales y turistas con una visión renovada, mostrando un maravilloso viaje culinario que explora lo mejor de cada rincón de Colombia, con técnicas modernas como deshidratación, espumas, geles y texturas innovadoras, para ofrecer una experiencia gastronómica única y variada, sin perder su esencia original.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“El restaurante, que también se destaca por su coctelería, hará que las personas vivan un tour sensorial a través de la mixología sostenible utilizando técnicas como clarificaciones y maceraciones. Presenta cócteles innovadores mientras aprovecha al máximo recursos antes desechados, como cáscaras de frutas e ingredientes autóctonos como la pitaya y más elementos regionales”, resaltó Camilo Cárdenas, chef del restaurante.

Detalló, “en el nuevo menú se incluye la cocina en horno josper, ofreciendo cortes de carne locales como internacionales de alta calidad. Entre los platos sobresalientes se encuentra un ceviche que combina ingredientes de las regiones Andina y Caribe, así como postres innovadores elaborados con chocolate, café colombiano y frutas de diversas regiones”.

Con este renovado concepto KOKAÚ no solo ha ampliado su menú, también su ambiente y horarios, ahora abierto desde las 5:00pm hasta la 1:00 a.m., el restaurante ofrece un espacio ideal para huéspedes y visitantes que no se hospeden en el hotel, siendo ideal para reuniones de trabajo, encuentros sociales y celebraciones.

El diseño del restaurante evoca la elegancia de un crucero, ofreciendo impresionantes vistas panorámicas del mar Caribe. El bar contará con una sutil división que brindará mayor privacidad, permitiendo disfrutar de una bebida sin interrupciones.