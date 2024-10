Feria de Renta Ciudadana y Colombia Mayor, benefició a familias en Lomas de Peyé

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena se tomó el sector Lomas de Peye con la feria de servicios, que contó que el acompañamiento del Sisbén, EPA Cartagena, Umata, Cuerpo de Bomberos, Escuela de Gobierno y Liderazgo, Oficina de Juventudes, además de Cámara de Comercio, Universidad de Cartagena, ICBF y Dadis.

“La jornada contó con la participación de diversas entidades que brindaron atención y orientación a los ciudadanos sobre sus programas y servicios, beneficiándose más de 350 familias. Además, se realizó una jornada recreativa con los niños de primaria, en donde participaron alrededor de 100 menores, disfrutando de rondas y juegos con el equipo de Renta Ciudadana”, manifestó Alejandra Guerra Rico, coordinadora de los programas Renta Ciudadana y Colombia Mayor.

Más de 350 familias fueron beneficiadas de los programas Renta Ciudadana y Colombia Mayor, recibiendo atención en el Colegio Fundación Pies Descalzos, donde la comunidad cartagenera se acercó a toda la oferta institucional que mejoran su calidad de vida.

En esta jornada, se firmaron 29 actas de compromiso y corresponsabilidad, Alejandra Guerra Rico, coordinadora de los programas Renta Ciudadana y Colombia Mayor, recordó a los beneficiarios que aún no han firmado dicho documento que el plazo vence el próximo 7 de noviembre y quienes no cumplan este requisito no podrán cobrar ese incentivo del Gobierno Nacional.