El director y creador de piezas audiovisuales, Harold Trompetero, nos cuenta a través de los micrófonos de ´A Vivir Que Son Dos Días´ comparte las anécdotas que han marcado su vida.

Entre sus historias para Mi Banda Sonora, Trompetero nos cuenta que la primera cámara con la que inició su carrera se la regaló el odontólogo de su padre.

Escuche la entrevista completa.

Play/Pause Mi Banda Sonora con Harold Trompetero 01:12:09 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1729704813499/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Track list:

-Satisfaction- The Rolling Stones

- Bitter Sweet Symphony - The Verve

- Les bouffons - Rafael Puyana

- Te Llevo para Que Me Lleves - Gustavo Cerati

- Yira, Yira - Carlos Gardel

- Puente - Gustavo Cerati

- El Rey - Vicente Fernández

- Dulce Juana - 1280 Almas

- We Are The Champions - Queen

- Yo No Quiero Volverme Tan Loco - Charly García

- Ya No Sé Que Hacer Conmigo - El Cuarteto De Nos

- Beautiful Day - U2

- Angry - The Rolling Stone