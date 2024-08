No hay derecho, niñas a los golpes dentro de un colegio en Armenia, hay sanciones

Armenia

No hay derecho, en Armenia dos niñas estudiantes de un colegio se fueron a los golpes, una de las agredidas le dieron varios días de incapacidad por los golpes, lo grave es que grabaron la pelea y los videos se hicieron virales

Los hechos se registraron esta semana en la Institución Educativa Teresita montes sede Luis Carlos Galán del barrio La Isabela al sur de Armenia, donde dos niñas estudiantes con uniformes se agreden, se golpean se tiran al suelo, y los compañeros que están alrededor no hacen nada para detenerlos.

Paula Andrea Huertas, Secretaria de Educación de Armenia y el reporte del hecho

Efectivamente se viralizaron videos muy desafortunados donde se veían unas estudiantes en un conflicto, podemos verificar que esta situación se presentó el día martes en la institución educativa Teresita montes al sur de la ciudad en la sede Luis Carlos Galán”

Y agregó “Una vez se tuvo conocimiento del tema, se verificó que había pasado con la persona o el adulto responsable dentro de la sede, se puede establecer que las jovencitas aprovecharon que la docente que estaba en el cuidado del receso fue al baño y en ese momento se generó, pues el conflicto, estamos estableciendo, quién fue la persona que filmó los videos pero también quién fue la persona que lo filtró porque eso tiene un tema que está relacionado con la vulneración de derechos de los niños niñas y adolescentes en este tipo de situaciones cuando no se distorsiona su cara y más aún cuando al parecer fueron propios padres de familia que lo hicieron Porque eso lo que hace es potencializar este tipo de situaciones al interior de las instituciones.

La funcionaria añadió “vamos a manejar el tema en esa autonomía que tienen cada una de las instituciones educativas, el rector toma medidas en este caso se tomaron medidas disciplinarias inmediatas que fue la suspensión por 5 días de las presuntas agresoras, la presunta víctima, está incapacitada por las lesiones que recibió, se convocó a los acudientes de cada una de las estudiantes con el fin de entablar, pues una conversación en diálogo relacionado con el tema”

Llamado

Lo importante aquí es NO viralizar los vídeos, porque eso potencializa los retos que muchas veces los mismos estudiantes realizan a través de redes sociales como TikTok y en este sentido también se pone en riesgo de la seguridad de cada uno de ellos, tenemos que manejar unos niveles de tolerancia altos y esto nosotros en las instituciones educativas se los enseñamos a nuestros estudiantes, pero eso también tiene que ser un tema que nazca desde cada uno de los hogares de los jóvenes

Padres de familia

Lorena Rincón, madre de familia, su hija está en sexto grado de la institución educativa y pues ha manifestado su preocupación y el temor que siente por toda la contingencia, que se está viviendo en esta institución “en realidad eso sí me tiene demasiado triste. Yo tengo a mi hija allí y la verdad, estoy asustada, asombrada del Sí se puede decir del tamaño del problema, que está presentando dentro del colegio, y el señor rector hablaba sobre el acompañamiento que debemos tener en casa, pero desafortunadamente todos los niños no tienen acompañamiento y el rector habla de los derechos de los niños y que él no puede cerrar en las puertas a sus niños para darle el derecho a la educación sí, pero en dónde están los deberes de los padres y los alumnos, que ahí nos vamos a ver afectados son los niños que sí tienen educación que si tienen un buen acompañamiento y un buen comportamiento en el colegio

La madre añadió en su relato “yo quedé asombrada porque le cuento que yo vi ese video y me quedé como que a ver yo creo que a mí me jalan del pelo así y no soy capaz, no a mí me tiran al piso y me vuelven, así como volvieron a mí porque es que de qué manera saben pelear de esa manera tan chiquitas. Yo no sé en dónde estaban ese día los profesores entonces me parece complicadísimo, porque entonces los niños no están ni siquiera pidiendo auxilio sino antes atrayendo esa violencia.

Comunicado de la rectoría de la Institución educativa