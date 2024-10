Consejo Gremial Nacional denuncian que están usando su imagen en Norte de Santander

Cúcuta

Una grave denuncia está haciendo el Consejo Gremial Nacional al advertir que algunas personas están haciendo uso de su nombre y logo con fines particulares en Norte de Santander.

“Queremos aprovechar para hacer un llamado a todos los gremios de la región para que, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Gremial Nacional, entendamos que hay unos espacios particulares, donde los gremios tradicionales han estado reunidos. En Norte de Santander, ese espacio ha sido el Comité Intergremial y en algunos momentos ha estado más fuerte que en otros”. dijo Francisco Unda, gerente seccional de la ANDI, en Norte de Santander.

Añadió que “todos los gremios están en derecho de la libre asociación. Sin embargo, aquí lo que resalta el Consejo Gremial es que no se puede usar su nombre ni el logo y yo creo que esto es un uso indebido que además tiene unas particularidades. Creo que no podemos intentar liderar espacios empresariales si no somos capaces de cumplir la normatividad mínima frente a estos procesos. Esto también es un llamado para que los espacios de liderazgo que tengamos, se den siempre fomentando la formalidad, que es uno de los temas que tanto nos falta en la región”.

Aprovechó la oportunidad para brindar recomendaciones a los gremios frente a esta situación. “Nosotros desde la ANDI, que somos justamente un gremio adicional, lo que queremos hacer con nuestros compañeros gremiales es invitarlos a que trabajemos unidos, siempre de la mano como lo hemos hecho en Norte de Santander. Además, si algunos gremios quieren tener unos espacios independientes, están en su derecho de hacerlo, pero deben tener cuidado de cómo lo hacen, quién los representa y cuál es el nombre y los logos que utilizan”.

Se pudo conocer además que, incluso estás personas, tendrían redes sociales donde se autodenominan como Consejo Gremial de Norte de Santander.