Advierten que si continúa el paro habría desabastecimiento de combustibles en Santander

Bucaramanga

La advertencia la ha hecho la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, entidad que alertó que los bloqueos viales de campesinos en la vía Bucaramanga - Bogotá en el sector de Curos y Bucaramanga - Cúcuta en el sector de Berlín podrían afectar el suministro de combustibles como gasolina y ACPM en municipios de la provincia Guanentina.

Esta situación según Farid Jones Zárate, director de Febecol en Santander, también afectaría la economía y podría generar un desabastecimiento para los conductores del sur de Santander.

🔴#Atención | Se mantienen los bloqueos en dos vías de Santander (vía a Bogotá sector de Curos y vía a Cúcuta sector Berlín)



Campesinos de los páramos completaron dos días de paro indefinido. pic.twitter.com/WrrbFPPAUt — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 22, 2024

“Más o menos unos 35 o 40 vehículos diarios que pueden abastecer los municipios de San Gil, Socorro, Charalá, Oiba, Barichara, Villanueva, toda esa zona de Barbosa que se abastece en Bucaramanga se van a ver afectadas. Yo creo que solamente no es el problema del combustible y gasolina, sino también vamos a tener pronto inconvenientes con el tema del gas. Estos paros generan muchos inconvenientes y muchos traumas, no solamente para el comercio, sino también para la gente del común que no pueda hacerse de combustible normalmente”, dijo el directivo de Febecol.

Los camiones que suministran combustible a los municipios de la provincia Guanentina cargan en promedio 90 mil galones de gasolina y ACPM diarios en Bucaramanga, sin embargo Febecol advierte que si continúa el paro por lo menos por 3 días más habría desabastecimiento de combustible en la región.