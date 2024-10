“Nos dejaron solos con la recompensa por Pichi”: Gobernador de Santander

Bucaramanga

La fuga de alias ‘Pichi’ completó 11 días y su caso sigue siendo noticia en el país, toda vez que aún no se ha logrado esclarecer en dónde está el peligroso delincuente que se voló de una lujosa casa en Medellín en la que cumplía una condena bajo casa por cárcel.

Aunque se ha ofrecido desde Santander una recompensa de $150 millones que esperaba ser duplicada por las autoridades de Antioquia, aún no se ha recapturado a Óscar Camargo alias ‘Pichi’.

Gobernador de Santander dice que lo dejaron solo con la recompensa por ‘Pichi’

El mandatario de los santandereanos aseguró que “nos dejaron solos con la recompensa por alias Pichi” tras recibir un ‘no’ de la alcaldía de Medellín sobre ofrecer también 150 millones de pesos por la recaptura del peligroso delincuente, señalado de comercializar la gran parte de las sustancias alucinógenas en el área metropolitana.

“Nos dejaron solo con la recompensa, no hay problema. Ya veníamos hablando con el general Bello. Esto es con hechos, no con no con narrativa. Le estaba ratificando la recompensa. Seguimos trabajando para la captura de ese bandido, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional. Este es un caso que está manejando directamente el director de la policía y esperamos que este bandido sea capturado lo más pronto posible”, dijo el mandatario de los santandereanos.

De alias Pichi se supo que se fugó el pasado 10 de octubre de una lujosa vivienda en donde pagaba 15 millones de pesos de arriendo y en donde cumplía su condena bajo casa por cárcel.

En horas de la tarde del jueves 10 de octubre, el brazalete de seguridad que alias ‘Pichi’ tenía instalado emite alerta de transgresión en el CERVI, centro de monitoreo; lo que alertó a las autoridades.

“Ante la alerta del brazalete se envía de nuevo cuadrilla de Domiciliaria y no se encuentra al señor en el Domicilio. Se hace el informe al Juez del caso”, informó el INPEC.