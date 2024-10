Eliminatorias: ¿Argentina y Bolivia pueden perder puntos y Colombia pasar a ser líder?

Las Eliminatorias sudamericanas podrían sufrir grandes cambios por cuenta de la FIFA. Y es que el ente rector del fútbol mundial entraría a investigar dos situaciones puntuales con un par de seleccionados y a partir de allí imponer castigos ejemplares. Curiosamente, en uno de esos casos está involucrada la Selección Colombia.

Bolivia y su caso por espionaje

El caso de la Selección de Bolivia se dio en la más reciente fecha de clasificatorias sudamericanas. Justamente, el cuadro del altiplano inició la jornada con el duelo ante Colombia, conjunto que para ese momento se encontraba invicto en el certamen. Pues bien, la idea de la ‘Verde’ era sacar los tres puntos a como diese lugar y por ello decidió repetir sede: El Alto (ubicada a 4.150 metros sobre el nivel del mar).

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia🆚🇧🇴



🇨🇴 0-1 🇧🇴 #TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/SRWNDYTKxo — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 10, 2024

Ahora bien, la previa estuvo cargada de polémica. Según comentó Néstor Lorenzo en rueda de prensa, su cuerpo técnico tuvo serias complicaciones a su llegada a la ciudad boliviana, no se siguieron las exigencias de la Federación e incluso se presentó un caso de espionaje, del cual se tomaron las evidencias pertinentes. Así pues, el seleccionador argentino comentó que tomarán las medidas pertinentes por este hecho.

Vale recordar que algo similar ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se descubrió que la Selección Femenina de Canadá, utilizó un dron para espiar el entrenamiento de Nueva Zelanda, en la previa de la primera fecha de la fase de grupos. La FIFA encontró culpable a la entrenadora Bev Priestman y a los miembros del cuerpo técnico, Joseph Lombardi y Jasmine Mander, quienes fueron suspendidos por un año de toda actividad relacionada con el fútbol.

¿Puede ser sancionada Bolivia?

Según explicó José Borda, analista arbitral, efectivamente existe la posibilidad de que a Bolivia le quiten los tres puntos obtenidos ante Colombia por incurrir en espionaje, más aún teniendo en cuenta el precedente que impuso la FIFA con el cuadro canadiense en los ya mencionados Olímpicos. Adicional a lo anterior se le podría imponer a la ‘Verde’ una multa económica por lo ocurrido.

Por otro lado, Borda confirmó que en caso de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pida los puntos, existe la posibilidad de que la FIFA se los otorgue. Claro está que dicha sentencia dependerá de las investigaciones pertinentes, debido a que recientemente no se ha presentado un caso similar.

Argentina y sus complicaciones con la AFA

Por otro lado está la Selección Argentina, que viene teniendo problemas en la parte dirigencial. Pues bien, el presidente del país, Javier Milei, desde hace varios días viene criticando duramente a Claudio el ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), por cuenta de una asamblea, quem en primer lugar, se adelantó sin razón clara y terminó en la reelección de Tapia en el cargo.

#Institucional Claudio Tapia fue reelecto como Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ⚽🇦🇷



📝https://t.co/8d6i7zKsr7 pic.twitter.com/D3XdqMleAZ — AFA (@afa) October 17, 2024

“Nosotros podríamos tener una liga local de muchísima mejor calidad si no fueran por los manejos turbios que tiene la AFA. De hecho, la Inspección General Justicia ordenó que era inválido el adelantamiento de elecciones que propuso el señor Tapia... Adelantaron las elecciones de manera irregular. Por lo tanto, esta causa va a seguir en la Justicia”, expresó Milei.

Así pues, el mandatario aseguró que desde el gobierno le pondrá la lupa la gestión del ‘Chiqui’ Tapia.

¿Puede ser sancionada Argentina?

Versiones de prensa apuntaban que la AFA podría ser sancionada de oficio por la FIFA, debido a que en su reglamento prohíbe tajantemente que los gobiernos tengan incidencia alguna en las diferentes federaciones, exigiendo así total independencia para manejar sus asuntos. Así las cosas, el castigo por no acatar dicha norma podría llegar incluso a la desafiliación.

En este caso, José Borda sentenció que no cabe lugar a una sanción de la FIFA, debido a que no se está incumpliendo con el reglamento.

“LA FIFA solo se mete si, por ejemplo, el Gobierno, a la brava, quiere poner un Comité Ejecutivo o un Presidente, que no elijan los clubes. Pero en este caso, como es el Gobierno el que quiere ver la organización de la AFA, que puede hacerlo, ahí no se mete la FIFA”, explicó Borda.

Y complementó: “En Argentina se hicieron elecciones cuando no debían. Cada país debe tener un organismo deportivo, una ley del deporte, que rige los tiempos para hacer las elecciones de presidente. No es cuando ellos (los dirigentes) quieren, entonces en ese caso la FIFA no se mete y deja que el Gobierno pueda comprobar esos tiempos de ley... El Gobierno tiene la razón”.

En este orden de ideas, no habrá sanción contra Argentina.

¿Movimientos en la tabla de posiciones?

Teniendo en cuenta todo el panorama de las Eliminatorias, la FIFA únicamente podría sancionar a Bolivia por su caso de espionaje, mientras que Argentina podría resolver sus temas dirigenciales con tranquilidad. Así pues, existen dos posibilidades: que Colombia reciba o no los puntos perdidos ante la ‘Verde’.

En ambos casos, la Selección se mantendrá en la segunda posición de las clasificatorias sudamericanas, debido a que igualaría la línea de Argentina con 22 unidades, pero no podría sobrepasarla por la diferencia de gol de +14 frente a +10 (ganaría 3-0 en el escritorio). En el hipotético caso de que le quitaran los puntos a la Albiceleste por el caso mencionado, ahí sí la Tricolor sería líder. Pero, ya se aclaró que eso no pasará.

En cuanto a Bolivia, pasaría de tener 12 puntos y estar en zona de repechaje (séptima colocación), a ser octavo con 9 unidades y -14 en la diferencia de gol.