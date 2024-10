El panorama de la impunidad en Colombia: “solo el 5% de casos llegan a juicio”

JUSTICIA

Este lunes, en una audiencia publica sobre la reforma a la Justicia, en la comisión primera del Senado de la República, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a la necesidad de reformar el sistema judicial de Colombia.

La jefa del ente acusador, advirtió que el país tiene unas cifras de impunidad altísimas: “A juicio llega si acaso el 5% de la delincuencia real que tenemos en el país. Y ese 5% tiene colapsados a los jueces’”.

En ese sentido, destacó que el proyecto de ley ya radicado en el Congreso, pretende aliviar la gran congestión judicial que hay, dinamizando el uso de mecanismo de justicia premial que permitan, reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.

“Nosotros no queremos darle más de lo que corresponde a nadie. Nosotros no queremos hacer un sistema donde se esté beneficiando a los peores delincuentes con rebajas excesivas. No, de hecho, las rebajas que se han planteado para los delitos graves son rebajas bastante moderadas. Y cuando hacemos el ejercicio de cómo funcionan estas rebajas, las máximas rebajas sobre los mínimos de pena, tenemos penas muy elevadas porque el sistema nuestro tiene penas muy altas. (...) La pena en realidad es un ejercicio reglado por la ley procesal penal que indica cuáles son los pasos para imponerla”, explicó Camargo.