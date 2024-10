¡Pilas! Hoy hay cierres viales y desvíos por carrera atlética en Bogotá

Este domingo, 20 de octubre del 2024, se realiza la carrera Allianz que tendrá una trayectoria de 15 kilómetros y su recorrido inicia desde la calzada occidental de la Avenida Carrera 9 con calle 135c y avanzará por la Avenida NQS al sur, después seguirá por la carrera 24 al sur, Avenida Calle 53 calzada norte y finalmente hará el ingreso por el Parque Metropolitano Simón Bolívar en la Avenida 60.

En este momento, los participantes ya estuvieron en fase de calentamiento y se encuentran dando los primeros pasos en esta carrera, pues empezó desde las 8:50 de la mañana, de acuerdo con el cronograma indicado por la institución organizadora.

Algunas de las recomendaciones dadas para la carrera en materia de salud son:

Baje la intensidad de la actividad si presenta dolor o molestía en el cuerpo. Lo ideal es ir a un punto de salud y recibir primeros auxilios.

Atienda y ejecute las indicaciones de autoridades de seguridad y salud para el evento.

Evite llevar coches de bebé, pancartas, mascotas y elementos que impidan el paso de los otros corredores.

Informar si alguno de los competidores tiene problemas de salud.

Hidratarse con agua y Electrolit.

¿Cuáles son los cierres viales y desvíos por la carrera Allianz 15k?

Se presenta cierre total por la calzada occidental hasta las 7:50 a.m. del domingo, en la Carrera 9a entre calle 135c y calle 134a y se permitirá el paso de entrada y salida a residentes; más allá, en Av. carrera 9 por calle 134, en la intersección, no habrá paso hasta las 9:20 a.m.

Por la ciclovía, en esta última zona de igual forma tendrá un cierre hasta las 10:20 a.m., según información de la Secretaría de Movilidad. Por la Diagonal 92 entre calle 104 y calle 92, será cerrada la calzada occidental hasta esta misma hora.

En la Avenida NQS entre calle 92 y calle 69, los dos carriles en dirección al occidente estarán sin movimiento vehicular desde las 6:50 a.m. hasta las 10:50 a.m. de hoy, 20 de octubre de 2024. La conectante calzada rápida a lenta de la av. NQS en la calle 69, no presentará flujo vehícular por cierre hasta 10:50 a.m. del 20 de octubre de 2024.

Otros cierres viales en su totalidad estarán localizados en Av. NQS entre calle 68 y diagonal 61c, cierre total – calzada lenta sentido norte - sur, y Diagonal 61c entre av. NQS y av. carrera 24, cierre total. Esta misma situación se vivirá en Avenida carrera 24 entre diagonal 61c y calle 57, de 07:50 a.m. del 20 de octubre de 2024 a 11:20 a.m. del 20 de octubre de 2024.

Se verán zonas de dificultad en movilidad en Transversal 28 entre calle 57 y calle 53b bis, Carrera 28 entre calle 53b bis y av. calle 53, Av. calle 53 entre carrera 28 y carrera 58, Carrera 58 entre av. calle 53 y calle 44,Calle 44 entre carrera 58 y av. carrera 6, cierre total – calzada sur, Av. carrera 60 entre calle 44 y av. calle 63 cierre total – calzada occidental.

Se recomienda buscar vías alternas hasta las 12 del mediodía.