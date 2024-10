Santa Fe Vs. Millonarios: fecha y hora confirmada para el clásico capitalino

¡Se viene una nueva edición del clásico capitalino! La Dimayor publicó un comunicado en la tarde de este sábado 19 de octubre en el que confirma fechas y horarios correspondientes a los partidos de la decimoquinta jornada del fútbol colombiano, siendo el duelo más llamativo el que protagonizarán Independiente Santa Fe y Millonarios.

Se estaba a la espera de cuándo sería programado el clásico capitalino, teniendo en cuenta que ese mismo fin de semana Fortaleza recibirá a Atlético Nacional en El Campín, motivo por el cual era necesario hacer un trabajo logístico y de seguridad apropiado. Claro está que dos de los diez duelos no fueron programados.

En este orden de ideas, la jornada iniciará el viernes 25 de octubre con el duelo entre Deportes Tolima y Once Caldas en el Manuel Murillo Toro y concluirá, en principio, el martes 29 de octubre con el compromiso Deportivo Pereira vs Envigado. En cuanto a los duelos más llamativos están el ya mencionado Independiente Santa Fe Vs. Millonarios (sábado 26 de octubre / 7:30 PM) y Junior de Barranquilla Vs. América de Cali (domingo 27 de octubre / 6:20 PM).

En desarrollo...