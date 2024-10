Programación de cortes de energía en Boyacá del lunes 21 al viernes 25 de octubre

Tunja

La Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa) informó la suspensión programada del servicio eléctrico que se llevará a cabo entre el lunes 21 y el viernes 18 de octubre, afectando diversos sectores en múltiples municipios, con el objetivo principal de realizar mantenimientos y mejoras necesarias en la infraestructura eléctrica.

Los cortes están planificados para realizarse en horarios específicos durante el día y abarcarán zonas tanto urbanas como rurales. Los municipios y sectores afectados incluyen:

Lunes 21 de octubre

Municipios: Puerto Boyacá | Duitama | Tunja

Sectores: Urbanización Miradores de San Lorenzo | Vereda San Antonio Norte | Barrio Gaitán

Horarios: 3 a 3:10 p.m. | 9 a 11 a.m. | 8 a.m. a 5 p.m.

Martes 22 de octubre

Municipios: 1.) San Pablo de Borbur | 2.) Quípama | 3.) Otanche | 4.) Jenesano | 5.) Puerto Boyacá | 6.) Moniquirá | 7.) Sutamarchán

Sectores: 1.) Vereda Tambrias | 2.) Vereda Tananay | 3.) Sectores urbano y rural | 4.) Vereda Dulceyes | 5.) Sector del Kiosco La Y, vereda Sacamujeres, sector de la Plaza de las ferias | 6.) Veredas Monjas Coper, Tierra de González y Monjas Medio Chovo | 7.) Veredas Centro Pedregal, Aposentos Pedregal y Bajo Roa

Horarios: 1.) 8 a.m. a 5 p.m. | 2.) 8 a.m. a 5 p.m. | 3.) 8 a.m. a 5 p.m. | 4.) 9 a.m. a 5 p.m. | 5.) 7 a 7:10 a.m.; 10 a 10:10 a.m.; 2 a 2:10 p.m. | 6.) 8 a.m. a 12 m. | 7.) 8 a 11 a.m.

Miércoles 23 de octubre

Municipios: 1.) San Pablo de Borbur | 2.) Quípama | 3.) Otanche | 4.) Muzo | 5.) Puerto Boyacá | 6.) Moniquirá | 7.) Cucaita

Sectores: 1.) Veredas Coscuez, San Martín, Chico Nuevo, La Peña, El Almendro | 2.) Veredas Itoco y Macanal | 3.) Veredas La Floria, Alto Sano, Centro y El Almendro | 4.) Vereda La Pava | 5.) Urbanización Villa Bethel y Urbanización Villa del Río | 6.) Vereda Papayal, barrio La Uadita y carrera 9 entre calles 18 y 20A | 7.) Calles 1 a 6 entre carreras 6 y 8

Horarios: 1.) 8 a.m. a 5 p.m. | 2.) 8 a.m. a 5 p.m. | 3.) 8 a.m. a 5 p.m. | 4.) 8 a.m. a 5 p.m. | 5.) 2 a 2:10 p.m.; 7 a 7:10 a.m.; 9 a 9:10 a.m. | 6.) 8 a.m. a 5 p.m.; 2 a 2:40 p.m.; 9 a 9:40 a.m. | 7.) 9 a 10 a.m.

Jueves 24 de octubre

Municipios: 1.) San Pablo de Borbur | 2.) Otanche | 3.) Sogamoso | 4.) Puerto Boyacá | 5.) Moniquirá | 6.) Samacá

Sectores: 1.) Veredas Calcetero, Alto Sant Martín, Florian, La Sierra, El Consuelo, Bejucal, Palmarona, Peña Blanca, San Rafael, Calamaco, El Triunfo | 2.) Veredas Calcetero y Florian | 3.) Calle 29 y 30 entre carreras 21 y 30 | 4.) Cevex; carrera 3 entre calles 14 y 16; Urbanización Miradores de San Lorenzo | 5.) Vereda Papayal | 6.) Calle 3 a 8 entre carreras 2 a 5

Horarios: 1.) 8 a.m. a 5 p.m. | 2.) 8 a.m. a 5 p.m. | 3.) 8 a.m. a 5 p.m. | 4.) 7 a 7:10 a.m.; 10 a 10:10 a.m.; 2 a 2:10 p.m. | 5.) 8 a.m. a 5 p.m. | 6.) 9 a.m. a 12 m.

Viernes 25 de octubre

Municipios: Puerto Boyacá | Moniquirá

Sectores: barrio Nuevo Brisas del Magdalena y Urbanización Villa del Sol | 2.) Veredas Canoas, Novilleros, Pajales, Tapias, Jordán y Pueblo Viejo

Horarios: 6 a 6:10 a.m. y 9 a 9:10 a.m. | 6.) 8 a.m. a 5 p.m.; 2 a 2:40 p.m.; 9 a 9:40 a.m. | 8 a.m. a 12 m. y de 9 a 9:40 a.m. (este último únicamente en Pueblo Viejo)

Se recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estos cortes programados y asegurar la continuidad de sus actividades cotidianas.