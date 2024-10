Crece preocupación por crisis del sector comercial en el centro de Cúcuta

Cúcuta

Crece la preocupación en el sector empresarial de la ciudad de Cúcuta por los constantes cierres de establecimientos en la zona céntrica, al parecer motivados por temas de inseguridad y la poca dinámica económica en algunos sectores.



A pesar de estas situaciones, la misma crisis económica de muchos empresarios los obliga a seguir exponiéndose mientras se logran soluciones de las autoridades.



“Por eso es que uno hoy en día va por el centro y ve tantos locales con letreros de ‘se arrienda o se vende’ o porque la gente emprende y solo soporta dos o tres años y les toca cerrar porque la economía o da. Se preocupan por la situación de seguridad, pero como la crisis económica es más compleja, toca madrugar, arreglarse y salir a trabajar, poniéndose incluso en riesgo, y uno se pone a pensar porqué pasa y es por la pobreza” dijo a Caracol Radio Édgar Torrado, empresario cucuteño.



Han tenido que tomar sus propias medidas de protección para blindarse ante la criminalidad.



“Nosotros prácticamente ya no manejamos dinero en efectivo, todo es transferencias o cheques, no vamos tanto a los locales, atendemos todo por teléfono, no estar siempre en las mismas horas, ni avisar cuándo se va a estar allá, ir en diferentes carros u horarios para evitar el tema del seguimiento” puntualizó Torrado.