Shakira agota en dos horas su segundo concierto en Barranquilla

Shakira no se cansa de romper récords en su carrera, esta vez logró agotar en tan solo dos horas los boletos para su segundo concierto en Barranquilla, el cual está programado para el viernes 21 de febrero en el estadio Metropolitano.

La artista compartió su emoción a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus fanáticos por el apoyo que recibió en las maratónicas ventas de boletas.

“Me acaban de decir que se acaba de agotar la segunda fecha en Barranquilla. No me lo puedo creer, muchísimas gracias mi gente. Estoy tan emocionada y además voy a estar cantando en época de Carnavales. No puede ser mejor, es un sueño”, dijo la barranquillera.

Cabe mencionar que por la presentación de Shakira, la Noche de Guacherna fue reprogramada para el sábado 22 de febrero, permitiendo que los fanáticos de Shakira puedan asistir a los dos eventos importantes para la ciudad.