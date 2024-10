Lluvias de las últimas horas han provocado derrumbes en vías rurales en Aguadas (Caldas)

Manizales

Por las lluvias de las últimas horas en Aguadas (Caldas), varias vías rurales presentaron afectaciones en la movilidad, por ese motivo, la maquinaria amarilla se encuentra en el sitio removiendo la tierra y retirando residuos sólidos encontrados en las carreteras.

El derrumbe más reciente ocurrió en la vía al corregimiento de Arma, sector Pito, donde la maquinaria se encuentra removiendo la tierra que cayó sobre ese corredor vial afectando a algunos productores agrícolas, ya que actualmente es temporada de cosecha. Así mismo, el personal encargado retira residuos sólidos encontrados en las cunetas y alrededores.

“No habíamos hecho la remoción porque la tierra no estaba firme, pero lo hicimos y hemos despejado las vías de a poco. A pesar de las campañas que desarrollamos, las personas de las veredas arrojan esos residuos sólidos afectando el paso del agua, ya que se acumula y provocan los derrumbes y cuando la maquinaria hace la limpieza la gente vuelve a botar la basura allí y hacemos un llamado para que nos ayuden a no hacer esto para tener las vías en buen estado”, indica Fabio Gómez Mejía, alcalde de Aguadas.

Cerca de 11.000 habitantes del área rural se ven afectados por estos derrumbes, es por esto que se trabaja para despejar las vías, ya que el clima ha sido de tiempo seco en las últimas horas.

