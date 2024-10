Modelo educativo rural ‘Escuela nueva’ cumple 42 años en el departamento de Caldas

Manizales

A través de conferencias, un panel de expertos y ‘stands’ de los proyectos de jóvenes del área rural del departamento de Caldas, se celebran 42 años del modelo educativo ‘Escuela nueva’ que busca brindar acceso y enriquecer la trayectoria educativa de primaria y secundaria a través de 12 programas con diferentes énfasis.

“Tenemos módulos de escuela y café, escuela virtual, entre otros, que abarcamos desde primaria, siguiendo en bachillerato y pasando a la educación superior gracias a las alianzas que tenemos con las universidades del departamento. Además, formamos a los niños y adolescentes en habilidades blandas que aportan a sus procesos como de emprendimiento, microempresarial y unidades productivas”, manifiesta Natalia Yepes Jaramillo, directora ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas.

Este modelo ha sido un referente internacional, ya que desde el Ministerio de Educación de Panamá encontraron en ‘Escuela nueva’ una alternativa para los estudiantes de secundaria, ya que había problemas de cobertura en las zonas más alejadas de ese país.

“Nos acercamos por primera vez en el 2006 este modelo educativo y vimos este modelo en Caldas y nos gustó, ya que suplían las necesidades que teníamos en las áreas rurales, por eso decidimos aplicarlo para que los estudiantes de primaria lo vieran en sus comunidades. No obstante, no teníamos cómo aplicarlo en la secundaria, entonces con la fundación Volvamos a la gente armamos el enlace con los últimos tres grados de culminación de la educación básica que es obligatorio en nuestro país. Hoy día, en una comunidad hay 500 estudiantes rurales, cuando hace varios años no pasaban de 10″, cuenta Gloria Moreno, supervisora de educación básica de Panamá.

El programa ha impactado todo el departamento de Caldas y una de las beneficiadas es Alma León, una estudiante supieña de séptimo semestre de Administración de Empresas Turísticas, quien desde su etapa escolar comenzó su proyecto familiar de café Floralma, con el que estuvo en días pasados en Cafés de Colombia Expo 2024.

“Yo presenté un proyecto productivo direccionado al café, pero ahora decidió llevarlo a otro nivel como el café tostado, escalamos un poco; mi familia me ha apoyado en mis decisiones. Yo siento que la formación académica mediante estos programas fue fundamental por las bases que me enseñaron, por lo que yo quiero esto como un proyecto de vida. Ahora estamos analizando para tener en mi finca familiar un espacio de café y turismo”,

La jornada de celebración de Escuela Nueva se desarrolló en el Recinto del Pensamiento en la ciudad de Manizales.

