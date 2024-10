Semillas contaminadas con hongos amenazan la producción agrícola en Boyacá

Boyacá

Caracol Radio conoció la denuncia de un agricultor que firmó un contrato con la empresa Comestibles Ricos S.A. (Super Ricas), por un valor de 325 millones de pesos. La empresa se comprometía a entregar semilla de calidad certificada al agricultor, quien a su vez les vendería la cosecha.

Jorge Humberto Álvarez Bernal, ingeniero agrónomo, creía haber firmado un buen acuerdo. Sin embargo, todo resultó en un fracaso al sembrar la semilla en un predio en el municipio de Oicatá.

“Yo suscribí un contrato de proveeduría de papa con Comestibles Ricos S.A. Super Ricas, firmamos el contrato en febrero de 2023, donde ellos se comprometían a suministrarme semilla de calidad certificada. ‘Certificada’ implica características genéticas y de sanidad vegetal. Se realizó la siembra en el municipio de Oicatá, porque la calidad de sus suelos y la radiación solar permiten obtener la mejor papa para la industria de chips. Culminamos la siembra ocho días antes de la Semana Santa del año pasado. Después de la Semana Santa, hubo dos precipitaciones leves según los estudios que realizamos con el IDEAM. Tras esa semana, hicimos las verificaciones correspondientes al proceso de germinación en el lote y encontramos que la semilla se estaba pudriendo. Las precipitaciones no fueron suficientes para que una semilla certificada y en las condiciones entregadas presentara este tipo de problemas”.

El suelo ahora está en riesgo debido a la presencia de bacterias y hongos en las semillas. “Tras esta situación, solicitamos apoyo al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que diligentemente envió muestras a un laboratorio autorizado. Dos o tres meses después, nos confirmaron que lo que nos entregaron no debió llamarse ‘semilla’. Estaba contaminada con virus PVY (Potato Virus Y), y hongos como Rhizoctonia (que deforma la papa) y Fusarium. Esta situación es una tragedia, especialmente en un sistema productivo con mucha remoción de suelos. El ICA no tiene un sistema de manejo adecuado para este problema en los cultivos de papa”.

Ampliar

¿Qué respondió Comestibles Ricos S.A. (Super Ricas) y cómo queda la situación económica del agricultor? “Super Ricas simplemente me informó que ellos adquieren la semilla a través de un proveedor llamado Plantar de Colombia, cuyo representante es el señor Alejandro Estévez. Me dijeron que no tienen un departamento técnico que controle la calidad de las semillas y que solo se limitan a entregarlas a sus socios o proveedores. Ante mi reclamo, lo único que hicieron fue dejar sin efecto la cláusula penal de incumplimiento. Esto es grave para mí, ya que accedí a créditos para este proyecto productivo, que era un proyecto de vida. El banco no me exime de los pagos porque el cultivo fracasó. Super Ricas se excusa en que están cumpliendo con el contrato, pero no ofrecen ninguna solución ante la grave contaminación generada en los suelos de Boyacá”.

Jorge Humberto, con más de 20 años de experiencia en el sector productivo, asegura que nunca había enfrentado algo así. “Tengo 24 años de experiencia profesional. He sido asistente técnico en diferentes cultivos, en clima cálido, y he trabajado con frutales de exportación. Además, soy cultivador de papa y tengo una publicación con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria sobre el modelo productivo de la papa variedad tocarreña para Boyacá. Nunca había visto un problema de esta magnitud en Boyacá, lo que podría afectar la seguridad alimentaria”.

Este hongo, que parece afectar los cultivos durante años, es muy difícil de erradicar. Saúl Fernando Torres Rodríguez, ingeniero agrónomo de la alcaldía de Tunja, advierte sobre el riesgo: “El hongo Fusarium causa daños severos en los tubérculos de papa. Es un hongo que se establece en suelos donde se han cultivado durante mucho tiempo semillas que no cumplen con las condiciones ideales. En Boyacá hemos procurado mantener nuestros suelos libres de patógenos, pero si esto avanza, será un detrimento muy alto para la economía y el sector fitosanitario del departamento. Este hongo puede permanecer durante años en el suelo y requiere largos periodos de rotación de cultivos para mitigar su incidencia”.

Por su parte, el gerente regional del ICA en Boyacá, Herbert Mateus, reconoció que han recibido denuncias sobre semillas sospechosas y que han tomado muestras para su análisis en laboratorio. “El ICA es responsable de la certificación de semillas y el control de su comercialización. Hemos recibido comunicaciones sobre la posible llegada de semillas que no cumplen con los estándares de calidad en municipios como Oicatá y Siachoque. En estos casos, hemos tomado muestras y enviado al laboratorio para su análisis”.

Qué otra acción está realizando el ICA

Además de enviar personal a la zona, esta entidad solo puede hacer recomendaciones, ya que, como mencionó el profesional de la Alcaldía de Tunja, no hay forma de eliminar este hongo del suelo. “Es uno de los patógenos más agresivos, con amplia distribución. Existen diferentes variantes de Fusarium que permanecen en el suelo por varios años, y pueden sobrevivir de 3 a 5 años. El ICA recomienda la rotación de cultivos para mitigar la presencia de esta enfermedad causada por el Fusarium” dijo Mateus.

¿Tomaron alguna acción concreta con la semilla entregada por Súper Ricas al señor Jorge Humberto Álvarez?

Según el Gerente del ICA en Boyacá, esto correspondía a la seccional de Cundinamarca: “De manera específica, le correspondió a la seccional Cundinamarca realizar las visitas y los requerimientos, ya que la empresa mencionada tiene sus procesos de producción en dicho departamento. Aunque los productos se comercializan en Boyacá, la certificación y producción de semillas se realiza bajo la normatividad del ICA en Cundinamarca. Instamos a los productores de Boyacá a que nos informen si reciben semillas que no cumplan con las condiciones esperadas, para poder actuar y brindar apoyo técnico”.

Ampliar

Encontramos a otra productora que ya ha vivido esta experiencia y las secuelas que deja el hongo en el suelo.

Liliana Leyva, quien tenía un cultivo de uchuva en Ventaquemada, también detectó el hongo. “En 2010 llegó el hongo a la zona, por lo que hemos rotado cultivos. Aunque hemos vuelto a sembrar, es un hongo natural del suelo. Hemos aprendido a manejarlo mediante la rotación de cultivos, sembrando especies menos susceptibles como maíz, pasto o alverja ya que el Fusarium afecta más a ciertas especies, podemos reducir su incidencia en el suelo, ya que no se elimina por completo”.

¿Y qué respondió la empresa Súper Ricas ante esta afectación?

Buscamos a la empresa para conocer su versión y nos contactamos con Wilmar Muñoz, encargado del análisis de cultivos en el departamento, quien nos comentó que no tienen relación con la entrega de semillas. “Nuestra función no es la entrega de semillas. No tengo información al respecto, ya que nos dedicamos a la compra y producción en masa de papa. En mi tiempo aquí, no he visto nada relacionado con esto”.

Jorge Humberto Álvarez anunció acciones legales: “Con mi representante legal, estamos solicitando al Instituto Colombiano Agropecuario las actas relacionadas con el proceso productivo y las inspecciones de bodega, que aún no han sido suministradas. También estamos investigando inconsistencias en los marbetes que identifican los lotes y su calidad. Con este material, iniciamos una acción legal penal contra Comestibles Ricos, Plantar de Colombia y el ICA por omisión de funciones”.

Finalmente ¿Quién es responsable de disponer de los cultivos y semillas contaminadas?

“Hice la solicitud a Súper Ricas para eliminar esos residuos, pero no han hecho absolutamente nada. Sé que se comunicaron con el ICA, pero tampoco tienen protocolos para este tipo de casos. Afortunadamente, no sembramos todo el material, pero el problema ambiental y de salud pública sigue latente, afectando la seguridad alimentaria de los boyacenses. El ICA y Súper Ricas saben de la situación, pero hasta ahora no han tomado ninguna acción. Estamos en un riesgo absoluto, y parece que no les importa la seguridad alimentaria hasta que se convierta en una crisis” concluyo Álvarez.