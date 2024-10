Proponen al Gobierno crear más incentivos para producción de hidrógeno de bajas emisiones

Cartagena

En el marco del segundo Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, Herman Galán, presidente de la Refinería de Cartagena y también presidente de la junta directiva de la Cámara de Hidrógeno ANDI – Naturgas, hizo un llamado al Gobierno Nacional a crear más incentivos para la producción de energías renovables y el hidrógeno de bajas emisiones.

Según Galán, si se promueven incentivos los costos de los proyectos de generación de hidrógeno de bajas emisiones se podrían reducir y de esta manera Colombia sería mucho más competitiva a nivel mundial.

“La energía renovable es aproximadamente el 70% de los costos, de manera que las inversiones en energía renovable son muy altas, lo que hace que un kilo de hidrógeno de bajas emisiones, comparado al que se produce a partir del gas natural, sea muy costoso. De manera que si uno no incentiva producción de energías renovables a esa escala, no vamos a poder abaratar los costos y no vamos a poder ser competitivos. ¿Qué ocurre? En países desarrollados, los gobiernos que tienen los recursos están aportando subsidios para esa producción. Entonces, por eso es importante ser muy creativos, tener acceso a fuentes de financiación que hagan que los proyectos den”, expresó.

Según la Cámara de Hidrógeno ANDI – Naturgas, Colombia tiene el potencial de ser el cuarto país más competitivo en el mundo en la producción de hidrógeno. Actualmente en el país seis proyectos piloto están en operación.

“En el año 2021 con el lanzamiento de la hoja de ruta del hidrógeno y con la ley de transición energética, se empezó a darle incentivos tributarios a los proyectos de hidrógeno. Ahora bien, esos incentivos no son suficientes en este punto. Estamos viendo que además de estimular la demanda, debemos estimular la oferta. Entonces ese es el llamado a que empecemos a hablar de unos incentivos muy serios, muy concretos para impulsar la demanda del hidrógeno en Colombia, que esto nos permita ya apalancar proyectos en el más largo plazo y proyectos mucho más grandes”, expresó Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno ANDI – Naturgas desde Cartagena.

Además de los seis proyectos en operación, han sido anunciadas 30 iniciativas que están en diferentes etapas de desarrollo.