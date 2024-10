Mujer en moto sin licencia, sin soat protagoniza incidente con agentes de Setta en Armenia

ARMENIA

En medio de un control de movilidad durante la tarde del miércoles 16 de octubre sobre la Avenida Centenario en Armenia, un agente de tránsito fue arrollado por una conductora en moto que intentó evadir a las autoridades.

Y es que en redes sociales se volvió viral un video que grabó una ciudadana en el que señala que fueron los agentes de la secretaría de tránsito y transporte que atropellaron a la mujer que se movilizaba en moto donde hace presencia no solo los agentes de Setta sino también la Policía que se observan en el video.

Y señala la mujer en el video “los de tránsito las tumbaron, mire como las tumbaron a las que iban en la moto, estoy en Armenia y eso es un mal procedimiento porque ellos tumbaron a las muchachas en la moto y el de tránsito mire donde quedó porque él fue que se les tiró a las señoras”

De acuerdo con el secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño, la mujer se movilizaba sin licencia de conducción, sin revisión técnico-mecánica y sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), lo que llevó a la inmovilización de su vehículo tras el accidente.

Y agregó “es un procedimiento que se realizaba en horas de la tarde en el sector de la avenida Centenario donde se le hace el requerimiento a la conductora de la moto y no para y trata de evadir el control y en ese intento de volarse del sitio golpea uno de los agentes de Tránsito lo alcanza a tumbar al piso y es ella realmente la quien choca contra la gente y no es el agente el que las tumba, esto con ocasión a que no tenía licencia de conducción no tenía SOAT no tenía revisión técnico mecánica por lo tanto se le impusieron cuatro órdenes de comparendo y se inmovilizó la motocicleta”

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que se respete a la autoridad de tránsito, señalando que los casos de agresiones contra los agentes no pueden volverse una constante.