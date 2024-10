Harris en Fox News y Trump en Univisión buscan el voto indeciso

En busca del voto republicano moderado Kamala Harris otorgó una entrevista al medio conservador Fox News en donde se enfrentó con el presentador. Al mismo tiempo, Donald Trump, quien intenta atraer el voto latino, participó de un conversatorio con hispanos en el medio Univision.

Kamala busca voto moderado

A medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre, los candidatos utilizan sus últimos días para atraer el voto indeciso. Kamala Harris, en busca del voto conservador moderado, participó de una polémica entrevista con Fox News donde dijo “quiero ser muy clara: mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden y, como todo nuevo presidente que asume el cargo, aportaré mis experiencias de vida, mis experiencias profesionales y mis ideas nuevas y frescas”, dijo Harris.

Aseguró que representa una nueva generación de liderazgo. La entrevista con el presentador político Bret Baier, fue calificada por críticos como un debate en el que el periodista interrumpió constantemente a Harris.

La entrevista incluyó un tenso intercambio de opiniones sobre la inmigración y las capacidades de Trump para regresar a la Casa Blanca. La demócrata afirmó que ella y varios republicanos exfuncionarios de la administración Trump creen que el republicano es “inestable, desquiciado y peligroso” y aseguró que los estadounidenses están cansados de su discurso divisorio

Harris dijo que no apoya la despenalización de los cruces fronterizos no autorizados en Estados Unidos: “No creo en la despenalización de los cruces fronterizos. No lo he hecho como vicepresidenta. No lo haré como presidenta”.

“Si compartes esa opinión, sin importar tu partido, sin importar por quién votaste la última vez, hay un lugar para ti en esta campaña”, dijo Harris. “La coalición que hemos construido tiene espacio para todos los que estén listos para pasar página al caos y la inestabilidad de Donald Trump. Y me comprometo contigo a ser un presidente para todos los estadounidenses”.

Trump busca voto latino

Al mismo tiempo, Donald Trump, en busca del voto latino participó de un town hall en Univisión, un conversatorio donde hispanos hicieron preguntas. El magnate adoptó un tono más mesurado en materia de inmigración y evitó calificativos que usa frecuentemente en sus mítines de campaña donde ha llamado a los indocumentados de “animales”, ha dicho que tiene “malos genes” y “envenenan la sangre” de los estadounidenses.

Jorge Velázquez, un agricultor de 64 años, preguntó quién se ocuparía del trabajo agrícola si Trump deportara a los inmigrantes indocumentados y cuánto costaría entonces la comida. Trump no respondió directamente a la pregunta, sino que hizo una observación más amplia sobre la inmigración.

“Queremos trabajadores y queremos que vengan, pero tienen que venir legalmente. Tienen que amar a nuestro país. Tienen que amarte, amar a nuestra gente”, agregó que fue lo mejor que le pudo haber pasado a los agricultores en el pasado.

Trump afirmó que los inmigrantes llegaron a Estados Unidos durante su administración, “pero lo hicieron a través de un proceso legal. Eran grandes personas que llegaron a nuestro país”.

Así mismo, otro latino le preguntó sobre un posible control de armas tras los tiroteos masivos en colegios en Estados Unidos. Trump contestó que no se puede evitar el porte de armas porque es un derecho constitucional y aseguró que “la gente necesita su arma no solo para defenderse sino para entretenimiento”.

Quedan poco menos de tres semanas para las elecciones y ambos candidatos concentran sus esfuerzos en el voto indeciso y los estados péndulo que definirán la contienda.