JEP escucha a testigos en el caso del coronel (r) Publio Hernán Mejía

JUDICIAL

Luego de que el coronel en retiro Publio Hernán Mejía no aceptara cargos por presuntamente haber participado en al menos 35 hechos que victimizaron a 72 personas entre 2002 y 2004, cuando fue comandante del Batallón La Popa en Valledupar, este 17 y 18 de octubre se realiza el segundo juicio en su contra, el cual inició escuchando a uno de los testigos, Manuel Valentín Padilla agente de inteligencia.

El interrogatorio a Padilla finalizó con una pregunta de la Fiscalía de la JEP, en la cuál le preguntan puntualmente si eran legales las ordenes que seguía del coronel Mejía, a lo cual el suboficial de inteligencia, responde que no.

“Lo que íbamos a hacer era ilegal”: aseguró el agente de inteligencia Manuel Valentín Padilla, testigo en el caso del coronel (r) Publio Hernán Mejía. Afirmó que después de dar la información, las ordenes de movilizar tropas para recoger cuerpos, las daba el mismo coronel Mejía.… pic.twitter.com/3qpb2LNO1s — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2024

- ¿Recibió en algún momento la orden de realizar a usted actividades ilegales o ajenas a su función de inteligencia por parte del coronel Mejía?

- No, señor.

- ¿Al llevarle usted información al entonces coronel, con quien dice era con el único que se comunicaba, ¿éste le reformulaba preguntas o lo retroalimentaba frente a su función de inteligencia?

- No, señor. Yo le llevaba las informaciones en ocasiones en vez de decir ya yo estaba enterado o ya yo sé, señor. No, no le explicaba

Fue esa una de las declaraciones con las que finalizó el interrogatorio, luego de que por al menos una hora y media la defensa de Mejía hiciera diferentes preguntas cómo: ¿recibió en algún momento la orden de realizar usted actividades ilegales o ajenas a su función de inteligencia por parte del coronel Mejía? o ¿le pidió el coronel Mejía que falseara información o que diera información falsa sobre personas inocentes para hacerles algún tipo de daño? a lo cual se respondió que no, en varias ocasiones.

Es importante tener en cuenta que la Fiscalía de la JEP presentará 82 testigos y la defensa del coronel Mejía irá con otras 32 personas dentro de las que están los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.