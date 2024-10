“Pimpinero: Sangre y Gasolina” el primer reto actoral de Juanes en el cine

Cine

Después de su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, las salas de cine de Colombia reciben desde el 10 de octubre una de las películas colombianas más esperadas del 2024, “Pimpinero: Sangre y Gasolina”, película que mezcla el drama con la acción y el romance. Dirigida por Andrés Baiz, ambientada en el desierto de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, donde se arriesga la vida con el contrabando de gasolina ilegal de un país a otro.

En la presentación a medios de “Pimpinero: Sangre y Gasolina”, Juanes sobre su papel dice, “mi personaje en la película es el equilibrio de los 3 hermanos, Moisés llega con un cansancio por lo años y por el tiempo que lleva en este negocio, es el más sabio, el más paciente. Todo fue nuevo para mí desde el momento en que Andrés Baiz me buscó para esto, casi sin saber de qué se trataba le dije ‘de una hermano, yo me le mido’, fue una oportunidad muy chévere para experimentar otro lado del arte, que no fuera desde la música”.

“Pimpinero: Sangre y Gasolina” cuenta con la participación del artista musical Juanes, quien hace su debut actoral en la pantalla grande, lo acompañan Alberto Guerra, Alejandro Speitzer y Laura Osma. La película sigue a Juan el más joven de un clan de tres hermanos involucrados en el transporte de gasolina ilegal a quienes llaman “pimpineros”, mientras se ven obligados a trabajar para un siniestro rival y el lado oscuro del negocio queda al descubierto con trágicas consecuencias.

La cinta, producida por Dynamo fue escrita por María Camila Arias y Baiz, pone a la vista temas como las fronteras y los lazos familiares. “Pimpinero: Sangre y Gasolina” llega a salas de cine en Colombia desde el 10 de octubre y más adelante a Prime Video.