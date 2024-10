Entró en funcionamiento el acueducto complementario de Ibagué

Ibagué

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué puso en funcionamiento el proyecto denominado Acueducto Complementario, obra que busca fortalecer el sistema de acueducto con 1.009 litros por segundo.

La obra tiene a lo largo de sus 42 kilómetros de diámetro una bocatoma, desarenadores, excavaciones sin zanja con tecnología Tunnel Liner, 17 viaductos, válvula de sobre-velocidad, válvula de control, más de 400 anclajes, estructuras de disipación, tanques de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable Boquerón.

Las obras que entraron en funcionamiento servirán para brindarle continuidad en el servicio de agua a los habitantes de las comunas 12 y 13, además de la denominada zona de expansión ubicada en la comuna 9.

Los dardos de Erika Palma en medio de un discurso técnico y político

Johana Aranda - Erika Palma Ampliar

Durante el acto de entrega la gerente del IBAL, Erika Palma, sorprendió con un discurso con un tono fuerte en el ámbito político con el que resaltó el trabajo del movimiento ´Hurtadista´ y cuestionó a los críticos de la administración.

“La ciudadanía en su infinita sabiduría juzgará a quienes no hicieron nada por este acueducto y premiará a quienes dejaron su última gota de sudor por esta obra que se convierte en la más importante de la ciudad”, dijo Palma.

Al igual manifestó que “Aquellos gobernantes que en los 29 años no movieron un dedo, no pegaron un solo ladrillo, no aportaron un solo metro de tubería, el juicio implacable de la opinión también deberá recordar a los que ostentaron el poder que se convirtieron en incrédulos y no aportaron al proyecto”.

A la vez resaltó el trabajo que realizó el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, para poder culminar este proyecto en el que se invirtieron más de $90 mil millones.

“Andrés Fabian Hurtado Dios y el pueblo tolimense le va a reconocer hasta el fin de los días, todo el compromiso y la voluntad política para que el gobierno pase a la historia. Ingeniero, Hurtado, también quedará tatuado su nombre con tinta indeleble en los corazones”.

Palma reconoció no solo a los trabajadores del IBAL, a la clase política, sino también a los constructores que invirtieron más de $16 mil millones a través de la Plusvalía para poder interconectar el tanque de Boquerón con el tanque de la zona Industrial.

En medio del evento se mencionó a algunas de las empresas privadas que invirtieron los recursos a través del modelo de plusvalía entre ellas Urbinco, Inversiones Inmobiliarias Santa Cruz, Infinito Urbano, Aranjuez, Eco ciudades, Proyectamos y Edificamos y RFP Construcciones.

Planta de tratamiento de agua Ampliar

Los envidiosos se quedaron callados: Erika Palma

La gerente del IBAL aseguró que muchos envidiosos se quedaron con las ganas de que este proyecto fracasara. También sostuvo que la comunidad será la encargada de juzgar a quienes desde las administraciones municipales y departamentales no hicieron nada por este proyecto.

Finalmente, mencionó que hay personas que son buenas para las críticas, pero que esperan que las oportunidades se las pinten de calvas.