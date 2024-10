Play/Pause El Pulso del Fútbol, 15 de octubre de 2024 47:13 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron en la previa del partido entre Colombia y Chile, en una fecha más de la Eliminatoria sudamericana. Juan Felipe dijo: “Yo no sé, pero no veo, ni siento el ambiente aquí en Barranquilla para el partido frente a Chile. Ojalá se alcance a llenar el estadio hoy”. Sobre el tema César agregó: “Ayer salimos después de La Polémica a buscar un restaurante para comer algo y todo estaba cerrado. Se me hizo raro teniendo en cuenta que llegan turistas para el partido, pero uno entiende que también veníamos de un puente festivo y de una semana de receso”.

