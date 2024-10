Néstor Lorenzo, precavido con la necesidad de Chile: “Es un arma de doble filo”

Colombia se juega un partido importante ante Chile en el Metropolitano de Barranquilla. El combinado nacional buscará regresar al triunfo tras la caída en suelo boliviano, así como quedar más cerca de la clasificación al Mundial del 2026. Para esto, la Tricolor deberá hacer un juego muy inteligente, pues al frente está un equipo necesitado que deberá vencer o morir para seguir con opciones de ir al torneo orbital.

El técnico, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa hizo gran énfasis en el desgaste físico que tuvieron sus dirigidos ante Bolivia, pero a su vez resaltó que se ha hecho un buen trabajo para recuperar a los jugadores: uno de esos, James Rodríguez, quien disputó todos los minutos en El Alto.

“James hizo un gran desgaste, pero terminó bien. Se había hecho un trabajo importante para atenuar los efectos de la altura y ahora se ha hecho un trabajo postpartido en recuperación, así que va a llegar muy bien”, dijo al respecto el entrenador argentino, dejando entrever que el ‘10′ será titular una vez más.

El trabajo físico para recuperar: “Se reguló. Se jugó con jugadores que estaban mejor adaptados. Jhon (Durán) llegó el martes en la tarde y solo tuvo un entrenamiento. Roger había mostrado buena adaptación en Cochabamba, al igual que otros jugadores. Toda la planificación salió bien, pero lastimosamente no nos trajimos nada habiéndolo merecido”.

El estilo del fútbol colombiano: “Lo hemos tratado de respetar. Me gusta el buen fútbol, me formé en un club que le dicen la Cantera del Mundo: Argentinos Juniors, y es un club como Envigado. Me gusta el buen fútbol y nunca propondría ganar a cualquier precio. A veces, uno en la competencia, la necesidad del resultado te hace el eje, pero nunca hemos demostrado eso, siempre hemos tratado de jugar bien y ganar con buen fútbol”.

Jhon Córdoba: “La confianza la tiene, la tiene cada jugador que se pone la camiseta de la Selección. Jhon es un jugador muy especial porque no solo llega a terminar las jugadas, sino que genera sus propias jugadas. Es un jugador muy importante que tiene la confianza absoluta y él lo sabe”.

La necesidad con la que llega Chile: “Es un arma de doble filo, porque un equipo muy necesitado va a dar hasta el último suspiro, así que se tendría que hacer en cada partido. Hay situaciones donde sabemos que la capacidad del ser humano se extiende hacia un límite superior. Va a ser difícil porque tienen grandes jugadores y un gran entrenador”.

El delantero titular ante Chile: “Todos los delanteros de la selección tienen la capacidad para ponerse la camiseta. Está el Cucho, en su momento se tomó la decisión de Roger porque tiene una adaptación buena a la altura y lo estaba haciendo bárbaro. Mañana elegiremos, va a jugar uno o dos. Pero todos están en condiciones de jugar y vamos a hacer lo mejor para el equipo”.

Las similitudes con Ricardo Gareca: “Somos dos entrenadores que somos proactivos, positivos y que queremos ser protagonistas. Va a salir un juego muy interesante. No creo que Chile se venga a meter atrás y que nosotros especulemos con la desesperación de ellos. Vamos a hacer un partido interesante, pero respetando lo de ellos”.